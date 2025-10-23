　
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

台灣大總經理林之晨「12年前買比特幣翻150倍」：做過最好的投資

記者蘇晟彥／台北報導

台灣大哥大總經理林之晨 23日參加台灣數位資產論壇論壇，以「Web3的發展與機會」為題，講述自己從2013年買下第一顆比特幣，至今報酬率高達150%，成為自己人生「最有價值的投資」，他也指出，台灣大哥大成立 TWX 虛擬資產交易所，是期盼可以提供一個可信賴的平台，以加速 Web3 產業在台灣的發展。

▼林之晨分享自己2013年以655元美金買下第一顆比特幣，至今報酬率高達150%。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 林之晨 。（圖／記者蘇晟彥攝）

林之晨回憶說，自己在2013年買入第一顆比特幣，從655元美金左右，至今已經飆漲150%，換算成年化報酬率為58%，作為一個很常做創投的公司，這是他人生至今投報率最高的一個投資。他強調，許多人會擔心虛擬貨幣的安全性，但相較於黃金，其實價值都是一樣，更增加了像是可分割性、便攜性等優點。

此外，林強調，目前台灣大的交易所還在早期滲透階段， Web3 錢包用戶的成長曲線與早期的 Internet 用戶成長曲線相似，顯示目前 Web3 仍在非常早期的滲透階段，全台灣活躍用戶不到 5%。而台灣大哥大成立 TWX 虛擬資產交易所，是為了利用其企業品牌和資安基礎，為廣大想參與 Web3 但缺乏信任管道的民眾（特別是 40 至 49 歲）提供一個可信賴的平台，以加速 Web3 產業在台灣的發展。

10/21 全台詐欺最新數據

曾開車大街小巷找爸爸！林之晨談父親林芳郁

國內心臟外科權威林芳郁醫師罹患失智症，引發醫界關注，妻子林靜芸替他成立基金會圓夢。林靜芸今受訪時透露林芳郁發病初期的狀態，她直言，原本不想公開病情，但現在願意承認也願意坦白，其實是想跟很多照顧者分享。林芳郁的兒子林之晨也透露，爸爸之前會自己一直往外跑，好幾次都是開車在大街小巷找他。

