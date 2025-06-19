林芳郁失智　兒林之晨讚父親「最接近的完人」：我非常想你

▲台灣大哥大總經理林之晨。（圖／記者李毓康攝）

生活中心／台北報導

前衛生署長林芳郁罹患失智症，妻子、整形外科權威林靜芸即將出版新書《謝謝你留下來陪我》，記錄照護過程。林芳郁的兒子、台灣大哥大總經理林之晨為此書撰寫序文，文中稱讚父親是「我見過最接近的完人」，並對父親說：「爸比，我也愛你，我非常想你。」

林芳郁歷任衛生署長及台大醫院、台北榮總和亞東醫院等3大醫學中心院長，5年前突然生病，妻子、整形外科名醫林靜芸昨天在臉書證實先生罹患失智症，將透過新書《謝謝你留下來陪我》分享照顧者真實經驗，同時也要替先生完成願望，宣布捐款在台大外科成立林芳郁教授基金會，協助外科醫師的養成教育以及進修。

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林之晨在新書序文〈我的偶像，我的大玩偶〉寫道，父親個性靦腆害羞，卻對家人的愛毫不保留，見面時總會給他一個大大的擁抱，還會在耳邊輕聲說「爸比好愛你」，也經常陪他和妹妹玩耍嬉鬧，把愛融入生活細節中。

林之晨說，父親或許不完美，卻是他所見過最接近「完人」的存在，其價值觀與人生選擇深深影響他，至今讓他難以超越，「爸比，我也愛你，我非常想你。」

林之晨今年5月參加台大畢業典禮，致詞時也曾提到父親與家人的互動。林之晨說，在他求學期間，心臟外科的父親是在台大醫院就業，而整形外科的母親自己開診所，台大醫院的薪水不算優渥，而羅東長大的父親也一直維持著簡樸的生活。

他透露，林芳郁當時雖然已經是主任，一台入門的Toyota開了十幾年都不肯換，每天在家都穿著破舊的內衣，「但是爸爸非常疼愛媽媽，每逢結婚紀念日、生日出國，他都會去買高級的衣服跟名牌包送給媽媽。」

他說，其實媽媽的收入很不錯，但是爸爸還是用自己相對微薄的薪水，努力的寵愛著她，「我們都覺得爸爸非常愛媽媽，願意為她做任何犧牲。如果有一天媽媽掉到海裡面，即使再危險，我想爸爸都會跳下去救她。」

林之晨說，在1995年他高三那一年，當時的總統李登輝訪美，爆發第三次台海危機，中共在台灣海峽演習，發射飛彈橫跨台灣上空，台灣上下人心惶惶，媽媽也非常緊張。

有一天林靜芸晚上在晚餐的餐桌上，忍不住終於開口說，她真的很害怕，「很多醫生朋友都在移民，我們家的存款夠，是不是也可以開始辦移民，到美國去躲避可能爆發的戰爭。」

林之晨原本以為爸爸那麼疼愛媽媽，應該會答應她，否則至少也會找個方法，暫時離開台灣去避避風頭。想不到爸爸大怒，嚴厲的斥責她：「我們家不會移民！我們生為台灣人，死為台灣鬼！」

林之晨說，爸爸這句話深深地烙在他的腦海，也是他最後決定不留在美國，搬回到台灣，並且過去16年，用盡全力貢獻他熱愛的台灣的其中一個原因，「身為台灣人，死為台灣鬼，這不僅是我父親的教誨，更已經是我人生堅定的信仰。」