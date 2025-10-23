白喬茵爆高市府一條龍「打擊政敵規則」　沒分享指定貼文會扣分

▲白喬茵爆高市府「打擊政敵規則」。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市議員白喬茵今（23）日在議會民政部門業務質詢時指出，高雄市區公所臉書已淪為市府打擊政敵的工具。她點名包含茄萣、鳳山、楠梓區公所等共24間區公所配合發布攻擊特定政治人物的貼文，更踢爆民政局推動的「粉絲專頁經營評比」，透過扣分機制強迫區公所配合政治性操作轉發。對此，民政局長閻青智回應「市政一體，本來就該配合市府澄清」。

事件起因於三民區公所遭爆料要求同仁列管臉書帳號、強制按讚分享。市府火速澄清這是「單一個案」，市長也強調區公所要嚴守行政中立。但白喬茵深入調查後發現，問題遠比市府宣稱的個案嚴重得多。

白喬茵點名受指控的茄萣、鳳山、楠梓區公所區長進場備詢。對於茄萣區公所四天內發五篇美濃大峽谷貼文，更轉發柯志恩翻車影音等，疑似違反行政中立之舉，茄萣區公所區長表示「發文皆為小編自由意志」。鳳山區公所臉書則是無役不與，包含馬頭山廢棄物、旗山轉爐石、美濃盜採、大坪頂柏油山等無關轄區業務事項皆有發文。

而最誇張的楠梓區公所，在24小時內撰文連發三篇直接攻擊柯志恩文章，文章用詞包括「打臉」、「選舉到了」、「為了選舉」等政治性語言，嚴重違反行政中立行為。楠梓區公所主秘回應「應該是小編，我不清楚」。

白喬茵分析，區公所淪為網軍的原因在於民政局長閻青智推動的評比政策，透過扣分機制強迫區公所小編轉發「指定貼文」，若區公所沒有分享「指定貼文」會被扣分進而影響成績。

對比前一個年度楠梓、鳳山、茄萣區公所貼文皆用於宣傳里內業務，而今年統計9月至今三個區公所都有近四成的比例，拿來幫市府背書、幫市府轉發、當市府的網軍發聲筒，區公所小編加班幾乎都是為了要配合宣傳市府的貼文。

白喬茵建議，民眾追蹤區公所文章是為了瞭解區內活動或政策，區公所請停止造成亂象的臉書評核賽事，區公所社群媒體應該著重在民眾需要的資訊提供及活動推廣，而不是吸引目光的洗地標語。

對此，民政局局長閻青智回應，臉書粉專的這個評比不是只有高雄在做，各縣市都有，台中市政府也有，「議員有需要我可以提供給你 ，議員你也不用雙標啦，不然你可以問盧秀燕市長。」

閻青智說，但有一些需要即時處理的，比如說非洲豬瘟，涉及民眾的權益，我們當然希望馬上能夠回覆，只要小編能夠配合，我們都希望他能夠即時的把這個訊息傳達到每一個市民，避免造成恐慌，也能夠控制疫情的發展。

他強調，這個事情是鼓勵性質，臉書評比是鼓勵，別的縣市也都在做，台中市政府也都在做，「你不要雙標啦，這事情是不是如你所想像的這樣子！」