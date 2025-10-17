三民區長列管基層臉書帳號逼當網軍　陳其邁震怒火速拔官說話了

▲高雄市府遭爆發公文要求「交出臉書帳號」，基層全炸鍋了。（圖／翻攝高雄市議員白喬茵臉書粉專）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市三民區公所遭踢爆，竟發公文要求基層同仁需交出臉書帳號來列冊管理，以便長官能不定時查核帳號有沒有確實替區公所發文按讚等，消息一出讓公務員炸鍋。高雄市府昨日火速將三民區長拔官，調離職務，高雄市長陳其邁今日怒批，侵犯隱私非常不應該，重申僅是個案，市府從不會搜集臉書帳號。

白喬茵昨日指出，她收到一份投訴，每位區公所同仁的臉書帳號必須交出來列冊管理，如果同仁沒有臉書帳號，那麼秘書室資訊人員會協助創設一組，長官會不定時查核這些帳號有沒有對市府的文章按讚、留言、分享。

根據曝光的公文內容，「為推廣本所業務宣導內容，增加臉書社群網站觸及率，擬建置本所同仁臉書帳號名冊並請協助宣傳」，「為增加本所臉書觸及率：請各課室同仁協助於10月20日前線上填寫臉書帳號，俾以做為不定期查核是否完成這蹤及指定貼文是否有確實按讚之依據。」

▲三民區公所遭爆要求同仁交出臉書帳號，陳其邁批非常不應該。（圖／記者賴文萱攝）

針對這起事件，陳其邁今日受訪強調，昨天已把三民區區長調離主管職務，也會進行行政懲處，因為要求同仁臉書及分享，是侵犯隱私的行為，非常不應該。

陳其邁表示，根據調查，這起搜集臉書帳號事件，民政局沒有下令，也僅有一個行政區發生，並沒有這個狀況，他再三重申，市府從來不會，也不可能要搜集臉書帳號。

陳其邁說，他也要求所有同仁在執行公務時，都必須嚴守行政中立，不得介入初選或是大選，同仁必須嚴守法律規定。