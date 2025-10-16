　
政治

快訊／高雄三民區公所遭爆要基層「交出臉書帳號」　區長遭拔官

▲▼高雄市府遭爆發公文要求「交出臉書帳號」　基層公務員全炸鍋了。（圖／翻攝高雄市議員白喬茵臉書粉專）

▲高雄市府遭爆發公文要求「交出臉書帳號」，基層全炸鍋了。（圖／翻攝高雄市議員白喬茵臉書粉專）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市議員白喬茵今（16）日指出，她收到一份投訴，高雄市府竟要求區公所的同仁需交出臉書帳號來列冊管理，以便長官能不定時查核帳號有沒有確實替區公所發文按讚等，該公文一出讓公務員炸鍋。對此，高雄市府火速回應表示，區長處置失當涉侵犯隱私，調離區長職務。

白喬茵指出，她收到一份投訴，每位區公所同仁的臉書帳號必須交出來列冊管理，如果同仁沒有臉書帳號，那麼秘書室資訊人員會協助創設一組，長官會不定時查核這些帳號有沒有對市府的文章按讚、留言、分享。

根據曝光的公文內容，「為推廣本所業務宣導內容，增加臉書社群網站觸及率，擬建置本所同仁臉書帳號名冊並請協助宣傳」，「為增加本所臉書觸及率：請各課室同仁協助於10月20日前線上填寫臉書帳號，俾以做為不定期查核是否完成這蹤及指定貼文是否有確實按讚之依據。」

▲國民黨高雄市議員白喬茵遭遇「貨到付款」詐騙。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲白喬茵收到投訴，某區公所要求同仁交出臉書帳號列冊。（圖／翻攝高雄市議員白喬茵臉書粉專）

針對有關區公所蒐集同仁臉書帳號侵犯隱私，高雄市府發言人項賓和今（16）日表示，市府各項政策說明，皆透過新聞局或各單位網站說明澄清，這也是市府運作基本原則。

本案經民政局調查，三民區區長指示蒐集同仁臉書，欲增加區公所社群的觸及率，個人行為涉及侵犯隱私，非常不應該。對於區長業務處置不當，民政局即刻調離區長職務，調整為非主管職務。也將針對執行職務疏失核議相關行政責任。

項賓和表示，經民政局調查，此案為三民區單一個案，其他行政區無此情形，民政局沒有也不會下此命令。他強調，市政府不會透過更不會要求市府員工，以私人臉書協助政策貼文或分享，市長陳其邁也三令五申，一切行政作為都要依法行政，嚴守行政中立。

10/15 全台詐欺最新數據

580 2 9360 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

分享給朋友：

快訊／高雄三民區公所遭爆要基層「交出臉書帳號」　區長遭拔官

【被羈押變神明？】館長收傳票到新北檢！ 律師帶保釋金到場

高雄市府遭爆發公文要求「交出臉書帳號」

高雄市府遭爆發公文要求「交出臉書帳號」

高雄市議員白喬茵今（16）日指出，她收到一份投訴，高雄市府竟要求區公所的同仁需交出臉書帳號來列冊管理，以便長官能不定時查核帳號有沒有確實替區公所發文按讚等。該公文一出不僅讓公務員炸鍋，白喬茵也痛批，這種非法強制蒐集公務員隱私並把他們當私人網軍的做法，真的是不知道哪來的「邁式歪風」。

關鍵字：

高雄市府白喬茵臉書帳號隱私侵犯公文爭議

