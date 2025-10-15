高雄還有未爆「大峽谷」？藍議員要求市府公開所有列管地點

▲國民黨高雄市議員陳美雅。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市近來屢傳廢棄物、土石方傾倒與非法堆置事件，引發環境與土地安全疑慮。國民黨高雄市議員陳美雅今（15）日嚴厲質疑市府「稽查處罰資訊不透明」，至今仍未公布完整的稽查結果與案場位置。她要求環保局、工務局及相關單位應立即公布所有案場位置、裁罰情形與列管地點，讓資訊回歸公開、透明、可被檢驗。

陳美雅指出，市府僅以「依法稽查、依法處罰」帶過，卻未明確說明究竟是針對「美濃大峽谷」案場，或是涵蓋全市其他處廢棄物堆置地點。她質疑，市府究竟開罰了幾個案場？這些處罰集中在哪些地區？又是否持續追蹤後續改善？若市府真的有在執行，理應公開所有稽查結果，而非讓資訊停留在模糊帶過的口號當中。

根據環保局先前表示已進行「77次聯合稽查」，陳美雅進一步追問，這77次稽查共查獲多少處非法傾倒或堆置案場？ 各行政區的案場分布為何？ 是否全數依法開罰或移送？ 陳美雅指出，市府迄今未公布任何統計資料或地點清單，讓外界無法得知高雄有多少「潛在污染熱點」，形同資訊黑箱。

▲▼國民黨近來踢爆高雄小港大坪頂「柏油山」。（圖／記者賴文萱攝）

針對環保局宣稱「已列管坑洞」一事，陳美雅也直言，到底列管了哪些地點？列管後是否有回填、監測或封閉措施？還是只是把問題寫進報表裡？她指出，市府若真有落實列管，理應提供完整地點清單與現場照片，說明後續監測或修復進度，而不是僅以「列管」兩字搪塞外界。

陳美雅表示，市府若連基本資訊都不公開，這樣的列管只是紙上作業、形式稽查，根本無法取信於民。她呼籲，市府不應再以「偵查中」或「行政程序未完」為由，拒絕提供具體資訊。

陳美雅要求市府立即公布以下三項資料，第一，各案場的稽查時間、地點與開罰結果；第二，所有已列管坑洞與場址清單 第三，後續監測與改善措施，包含回填、整治及監測報告。她強調，政府若選擇持續沉默，就是在縱容破壞。唯有資訊公開、責任明確，才能讓高雄真正走向永續與安全。

對此，環保局長張瑞琿表示，目前列管中案場有25個，只要發現有違反相關法令就會移送偵辦，77次聯合稽查後，陸續都有移送，但偵查中的案子無法提供資料。