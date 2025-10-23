出差回國！他驚見「1甜點含豬肉」衝去銷毀　網喊機警：抓到罰百萬

▲原PO赴越南出差，月餅含豬肉嚇壞，返台急奔檢疫窗口銷毀。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



網搜小組／劉維榛報導

台中爆發死亡豬隻驗出非洲豬瘟病毒，衝擊養豬產業鏈！一名網友赴越南出差，廠商送他月餅禮盒，返台在機場才驚覺公告「禁止攜帶含豬肉製品入境」，拆開後果真含豬肉，嚇得立刻送檢疫窗口銷毀。文章曝光後，網友紛紛大讚原PO有危機意識，「是保護台灣豬的超人之一啊」。

一名網友在Threads表示，之前去越南出差，接待的廠商特地準備月餅要送給他與主管，他們沒有多想就帶回台灣，結果等待行李時，看到機場有公告入境「不可以帶有豬肉的產品」，當下原PO猛然一驚，就怕廠商贈送的月餅含有豬肉。

[廣告]請繼續往下閱讀...

兩人趕緊拆開來檢查，果真外盒成分表示含有豬肉製品，嚇得他們趕緊拿去檢疫窗口，並請相關人員協助銷毀。

原PO苦笑直呼，其實禮盒包裝非常精美，本來想著吃完要留著當裝飾品，無奈月餅含有豬肉，擔心非洲豬瘟傳進本島的畜牧場，他只好忍痛丟棄。

底下網友熱議，「好險你們送去銷毀，不然檢疫抓到就是百萬月餅」、「越南的月餅，都是含豬肉居多」、「感謝你的細心設想，台灣需要你這樣的警覺才能把台灣守護起來」、「原來主動拿去檢疫窗口銷毀就不會被罰錢」、「在越南也有想過要不要買巧克力店的月餅，但也是怕裡面還是有豬肉，最後幫自己省錢了」、「危機意識超棒」、「謝謝你們守護台灣豬豬」、「是保護台灣豬的超人之一啊」。

▲非洲豬瘟疫情延燒。（圖／新北市動保處提供）



中秋節才剛過不久，但動植物防疫檢疫署仍宣導，不管是回國攜帶伴手禮，或是國外親友寄送餽贈，千萬注意內餡不能有禽畜肉類，尤其「伍仁」、「金華」、「金腿」、「雲腿」都是常見含肉成分的月餅口味，混搭多種口味的禮盒，也要記得確認成分，若從國外違規輸入動植物產品，最高可處7年以下有期徒刑，得併科300萬以下罰金。

台灣大學獸醫專業學院兼任助理教授李淑慧指出，非洲豬瘟病毒被稱為「世紀病毒」，最長可在環境中存活15周，其中高達九成病毒來自廚餘。她強調，即使經過充分烹煮也難以徹底殺死病毒，目前全球尚無有效疫苗，呼籲養豬戶不要輕信坊間疫苗或生物製品，唯一防範之道就是落實生物安全措施。台灣過去七年在防疫上表現良好，現階段仍需全力切斷感染鏈，守住養豬產業安全。

據《農傳媒》報導，獸醫研究所所長鄧明中補充，病毒分離時間通常需4至7天，最長可能達3周。此次案例採用WOAH常用引子序列，針對P72與CVR基因片段進行分析，P72基因相似度達98.1％，但CVR基因變異明顯，與越南主要病毒株高度雷同，顯示台灣面臨的病毒類型與越南疫情有密切關聯。