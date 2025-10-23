台南也有藍眼淚！開車30分鐘朝聖　見「整片藍光」感動爆：超夢幻

▲台南也有藍眼淚。（圖／網友@tarotaro419 授權）



記者施怡妏／綜合報導

不用跑到馬祖，也可以看到藍眼淚！粉專「台南美食地圖」貼出一張照片，台南市將軍區青鯤鯓扇形鹽田，出現令人驚豔的「藍眼淚」，整片水面閃耀著藍光，閃閃動人宛如夢境般的場景，吸引大批民眾朝聖，甚至還有人包遊覽車去看，網友大讚，「超夢幻！距離上次已經2年前了！」

有網友在Threads發文，凌晨一點半出門，開了半小時的車，前往青鯤鯓扇形鹽田，映入眼簾的是整片綻放的藍眼淚，第一次看到藍眼淚很興奮，內心澎湃不已，他感動直呼「這次真的是大爆發了！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

另一名網友則分享攻略，晚上漲潮時，會看得比較明顯，務必留意漲退潮時間，也提醒要做好保暖，現場風很大，「下午16:17乾潮後會慢慢漲潮，至晚上22:43來到水平面最高點後，又慢慢退潮，至隔天凌晨4:41又乾潮，基本上就抓個晚上7點-凌晨12點都看得清楚，越接近乾潮越沒有，供參考。」

其實這並非台南首次出現藍眼淚，過去包括七股國聖港燈塔、北門潟湖與蘆竹溝港等地區，都有過夢幻場景，青鯤鯓兩年前也曾吸引大量人潮追淚。

根據農業知識入口網指出，藍眼淚奇景主要發生在4～9月，4、5月份的梅雨與7、8月的颱風季節，是屬於雙鞭毛蟲門（Dinoflagellata）甲藻綱（Dinophyceae）的單細胞生物。因豐沛的雨水帶來大量營養鹽流入海中，再加上水溫升高、矽藻增生，為夜光藻提供充足養分，便在岸邊大量迅速繁殖。

夜光藻體內有許多具有螢光素的球狀胞器，當受到潮汐變化與海浪拍打刺激時，會經由發光素接合蛋白（luciferin binding proteins）抓住發光素（luciferin），再透過發光素氧化酶（luciferase）氧化發光素而放出藍色生物光。

．本文經「網友@kang_0113、@tarotaro419」授權轉載。