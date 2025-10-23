　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台南也有藍眼淚！開車30分鐘朝聖　見「整片藍光」感動爆：超夢幻

▲▼ 。（圖／網友@tarotaro419 授權）

▲台南也有藍眼淚。（圖／網友@tarotaro419 授權）

記者施怡妏／綜合報導

不用跑到馬祖，也可以看到藍眼淚！粉專「台南美食地圖」貼出一張照片，台南市將軍區青鯤鯓扇形鹽田，出現令人驚豔的「藍眼淚」，整片水面閃耀著藍光，閃閃動人宛如夢境般的場景，吸引大批民眾朝聖，甚至還有人包遊覽車去看，網友大讚，「超夢幻！距離上次已經2年前了！」

有網友在Threads發文，凌晨一點半出門，開了半小時的車，前往青鯤鯓扇形鹽田，映入眼簾的是整片綻放的藍眼淚，第一次看到藍眼淚很興奮，內心澎湃不已，他感動直呼「這次真的是大爆發了！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

另一名網友則分享攻略，晚上漲潮時，會看得比較明顯，務必留意漲退潮時間，也提醒要做好保暖，現場風很大，「下午16:17乾潮後會慢慢漲潮，至晚上22:43來到水平面最高點後，又慢慢退潮，至隔天凌晨4:41又乾潮，基本上就抓個晚上7點-凌晨12點都看得清楚，越接近乾潮越沒有，供參考。」

在 Threads 查看
在 Threads 查看

其實這並非台南首次出現藍眼淚，過去包括七股國聖港燈塔、北門潟湖與蘆竹溝港等地區，都有過夢幻場景，青鯤鯓兩年前也曾吸引大量人潮追淚。

根據農業知識入口網指出，藍眼淚奇景主要發生在4～9月，4、5月份的梅雨與7、8月的颱風季節，是屬於雙鞭毛蟲門（Dinoflagellata）甲藻綱（Dinophyceae）的單細胞生物。因豐沛的雨水帶來大量營養鹽流入海中，再加上水溫升高、矽藻增生，為夜光藻提供充足養分，便在岸邊大量迅速繁殖。

夜光藻體內有許多具有螢光素的球狀胞器，當受到潮汐變化與海浪拍打刺激時，會經由發光素接合蛋白（luciferin binding proteins）抓住發光素（luciferin），再透過發光素氧化酶（luciferase）氧化發光素而放出藍色生物光。

．本文經「網友@kang_0113@tarotaro419」授權轉載。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
491 2 1504 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
連假濕涼「3地雨繼續下」　周日再一波東北季風
開店糾紛引殺機！新莊男一下車　遭開3槍斃命
桃園五金倉庫大火還在燒！安養院撤出88人　2人失聯搜救中
小S明年才考慮回歸　薔薔加入《不熙娣》拚收視
開幕戰狂轟40分15籃板0失誤！　創NBA史上第1人
出差回國！他驚見「1甜點含豬肉」衝去銷毀　網：抓到罰百萬
免役BMI「35→45」什麼概念？　醫：Joeman變蛇丸

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

出差回國！他驚見「1甜點含豬肉」衝去銷毀　網喊機警：抓到罰百萬

從畫室走到市場光有才華不夠　《青年局外人》揭「創作變現」的現實生存法則

5月才獲WOAH認證「3大豬病非疫區」亞洲唯一！醫：希望能守住稱號

免役BMI「35→45」是什麼概念？醫曝：減肥前的Joeman變蛇丸

染流感後「肺炎恐一直復發」　醫點名2族群：打疫苗不只防流感

台中掩埋死亡豬隻遭質疑　農業部：協助處理送焚化爐火化

睡不好別焦慮！醫師揭「80／20睡眠法則」：放過自己反而更容易睡著

光復節3天連假登場　日月潭周邊交管措施一次看

台南也有藍眼淚！開車30分鐘朝聖　見「整片藍光」感動爆：超夢幻

沒出國！「她曝成人的連假行程」真的爽　一票人懂：不想出門

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

《延禧攻略》女星被說最大付出「生兒子」　鄧莎「懷孕放棄工作」老公：有失必有得

曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

坤達上銬拘提

坤達抵達機場

坤達認罪了！　以20萬至30萬代價「偽造高血壓」閃兵

台中驚爆非洲豬瘟！市府昨晚下令全面撲殺　盧秀燕說話了

坤達「上銬包手」抵分局　涉造假病例閃兵拘提

臺灣搶當「亞洲那斯達克」 亞洲創新籌資平臺正式啟航

非洲豬瘟入侵台灣！　全國豬隻禁宰禁運5天

出差回國！他驚見「1甜點含豬肉」衝去銷毀　網喊機警：抓到罰百萬

從畫室走到市場光有才華不夠　《青年局外人》揭「創作變現」的現實生存法則

5月才獲WOAH認證「3大豬病非疫區」亞洲唯一！醫：希望能守住稱號

免役BMI「35→45」是什麼概念？醫曝：減肥前的Joeman變蛇丸

染流感後「肺炎恐一直復發」　醫點名2族群：打疫苗不只防流感

台中掩埋死亡豬隻遭質疑　農業部：協助處理送焚化爐火化

睡不好別焦慮！醫師揭「80／20睡眠法則」：放過自己反而更容易睡著

光復節3天連假登場　日月潭周邊交管措施一次看

台南也有藍眼淚！開車30分鐘朝聖　見「整片藍光」感動爆：超夢幻

沒出國！「她曝成人的連假行程」真的爽　一票人懂：不想出門

《浪漫匿名者》韓孝周❤小栗旬CP爆紅！純愛劇進化了：未來由自己選擇

「典範卓越、風華再現」　2025台南工會領袖暨會務人員出爐

快訊／好市多祭「豬肉限購令」　會員每卡只能買1盒

盧媽媽還在家嗎？合法補習班自清反受罰　業者控中市府官員荒謬至極

「中年」是一場被迫的醒悟　開始認識自己在混亂中尋找靈魂的方向

台鐵員工超冷血「鐵鎚砸死同事」繼續上班裝沒事　二審仍判無期

降息預期升溫！債券ETF重回3兆大關　一表看今年以來規模增加前10檔

北市府、新壽「分手費」多少？　她曝試算天花板金額：47.25億

欠國庫6萬不理！士林分署聯手稅捐處出招　北市男秒付清

航港局開啟AI檢查新時代　船舶智慧檢查系統11月1日正式上線

【超狼狽！】汐科上班族風雨中硬撐傘濕成落湯雞QQ

生活熱門新聞

即／非洲豬瘟警戒！　台中衛生局曝「28豬隻流向3縣市」

非洲豬瘟可怕在哪？「9大QA」一次看懂

非洲豬瘟警戒！他曝「1管道恐怖破口」無人管

新北帥檢拘提坤達爆紅！本人14字回應了

連假明登場！　「雨最大」地區曝

豪大雨再2天！還有一波有感變冷

全國禁用餵豬　環境部：廚餘不再進豬場

「台灣旁邊低壓」成颱機率曝　6縣市豪大雨特報

台灣藝人逃兵形象重挫？PTT搖頭「躲一下就好」

28頭「疫豬」流入大安肉品市場　市府急查流向

1大咖男星曾服役「涼山特勤隊」　全場跪了

非洲豬瘟「會毀掉養豬產業」　醫曝恐怖途徑：只靠政府不夠

快訊／豬隻禁宰禁運「可能延長為15天」！農業部：要觀察潛伏期

閃兵案連環爆「其實是王大陸耍笨」　她笑曝始末

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

桃客司機爆打學生　血流滿面倒地慘況曝

爆一夜情排球男神　AV女神凌晨道歉了

最辣菇農掀衣抽出內在美　粉絲暴動

遭嗆「這輩子就這樣算了」暴揍學生　施暴司機遭開除

日女台灣行全靠ChatGPT　一下機傻眼了

慈父豪雨接送女兒上學　返程突病發車內身亡

快訊／別再繳錢！4職業工會黑名單出爐　勞保局暫拒給付

百萬YTR生完雙胞胎9天後「緊急住院」

小S全家包場大安區餐廳！

黃仁勳沒回信　新壽讓北士科交涉過程曝

即／非洲豬瘟警戒！　台中衛生局曝「28豬隻流向3縣市」

周杰倫爆要提告魔術師好友！

新竹人妻約同事「明天打3砲」　綠帽夫怒告求償

非洲豬瘟可怕在哪？「9大QA」一次看懂

非洲豬瘟警戒！他曝「1管道恐怖破口」無人管

更多

最夯影音

更多
陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」
《延禧攻略》女星被說最大付出「生兒子」　鄧莎「懷孕放棄工作」老公：有失必有得

《延禧攻略》女星被說最大付出「生兒子」　鄧莎「懷孕放棄工作」老公：有失必有得

曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

坤達上銬拘提

坤達上銬拘提

坤達抵達機場

坤達抵達機場

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面