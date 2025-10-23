停砍年金恐爆財務警訊轉嫁全民　銓敘部：10年需再撥補3020億元

▲立法院司法及法制委員會舉行「公立學校教職員退休資遣撫卹條例部分條文修正草案」公聽會 。（圖／記者崔至雲攝）



國民黨立院黨團於立法院本會期，將停砍公教年金列為優先法案。立法院司法及法制委員會今（23日）舉行「公立學校教職員退休資遣撫卹條例部分條文修正草案」公聽會。不過，對於國民黨提案，銓敘部表示，不建議進行修法，如修法停止逐年遞減所得替代率等，恐使收支再度失衡，基金提前用罄，政府撥補加重等。舉例，若修法自113年1月1日起停止調降退休所得，10年須再撥補3020億元，全部轉嫁由全民稅收負擔。

針對國民黨團提案退撫條例第 37 條增訂第 6 項，銓敘部認為，恐導致收支再度失衡，退撫基金建置初始即採不足額提撥，年改前「整體退撫基金支出佔當年度收繳收入比」於 106 年已攀升到最高點145.05%(其中教育人員為141.94%)。107年7 月 1 日實施年改後，退撫支出比率大幅降低，計至 113年整體退撫基金收支比已降至 83.82%(其中教育人員為84.07%)，收支漸趨於平衡。所以，若修法停止退休所得替代率之逐年降低，勢必使退撫基金收支再度失衡，嚴重影響財務安全。

據銓敘部報告，修法也可能導致挹注經費減少。年改後，各級政府年金改革節省經費依法全額挹注退撫基金。自107年下半年計至113年，軍公教人員合計可挹注退撫基金計2590.84億元，加上國軍配合政府精簡政策挹注款每年100億元，至今累計8年800億元，總計可挹注退撫基金3390.84億元。若修法自113年停止調降退休所得替代率，未來公教人員因年改節省經費可挹注退撫基金金額將大幅減少達 2782 億元（已折現，其中教育人員為1455億元），致退撫基金用罄年度提早發生。

銓敘部報告指，修法將導致基金提前用罄。年改後，公、教人員退撫基金用罄年度分別從120年及119年延後至138年及134年，因112年7月1日以後初任人員個人專戶制實施，用罄年度分別提前至134年及131年，若修法自113年1月1日起停止調降退休所得，將使公教人員退撫基金用罄年度分別再提前至131年及129年，受影響的是所有現職人員及已退人員的退休權益保障。

銓敘部報告指出，修法將導致政府撥補加重。若要使公、教人員退撫基金維持在原來138年及134年不用罄，須由政府預算撥補金額，照精算結果分10年撥補方案估算，其中因實施個人專戶制財務缺口，總計3370億元（未折現；公務人員為2010億元，教育人員為1360 億元）；若修法自113年1月1日起停止調降退休所得，10年須再撥補3020億元（未折現；公務人員為1600億元，教育人員為1420億元），公教人員總計6390億元（未折現），全部轉嫁由全民稅收負擔。在退撫基金用罄歸零後，在政府負最後支付責任規範下，屆時政府仍需尋找其他財源籌措鉅額撥補經費。

依照114年9月1日退休公教人員實支月退休所得統計結果，公務人員平均月退所得為5萬395元，約有31%退休人員領超過5.5萬元；退休教育人員平均月退所得為5萬7973元，約有68%退休人員，領超過 5.7萬元。未來若再加上按消費者物價指數累積成長率公布調整方案，實領月退所得會再提高，使其維持退休基本經濟生活保障。

此外，依據「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」第67條規定，現行教職員退休後所領月退休金，須待中央主計機關發布之消費者物價指數累計成長率達正負5%時，才予調整。國內物價近年確實波動大，但長期平均值仍屬穩定，將調整指標降為2%或3%，調整必然變得更頻繁。目前法定機制中，除CPI達5%即應予調整外，尚有「至少每4年」要定期檢討機制，足可因應CPI未達5%時的處理，不亞於修正提案的方法。

依退撫基金第9次精算結果，未提存精算負債現值達2.96兆元，現行制度下，公教人員退撫基金分別將於134年及131年用罄，此後到162年間，多數年度都要籌措2千億元以上的財源（合計約 6.3 兆），才能支付退休公教人員的退休金。