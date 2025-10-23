雙11賺最大！中華電信寵粉送iPhone 17 Pro，再加碼回饋最高16,000點

消費中心／綜合報導

今年最熱、最期待的話題，非「雙11購物節」莫屬！中華電信網路門市祭出史上最強年度回饋，推出「2025雙11狂BUY購物節」獨家活動，只要申請指定業務，就有機會抽中 iPhone 17 Pro、Nintendo Switch 2 主機＋瑪利歐賽車世界同捆組等豪華大獎，總奬項高達 2,000 名！讓你年底好禮滿載、購物更超值！立即手刀前往搶大獎：https://cht.tw/x/95a8p



圓夢時刻！週週抽iPhone 17 Pro、Switch 2豪華組！果粉、遊戲控一次滿足！

中華電信再加碼推出「週週抽豪禮」活動，讓網友在雙11購物節期間驚喜連連！凡於網路門市申請行動、光世代或MOD三大指定業務，每週都有機會抽中夢幻新機iPhone 17 Pro，若申請光世代100M以上或影視娛樂方案，還能參加Nintendo Switch 2主機＋瑪利歐賽車世界同捆組抽獎，無論你是果粉，還是遊戲控，這波活動絕對讓你一次滿足所有願望。

10月就開搶！雙11狂BUY購物節三階段優惠攻略，Hami Point、驚喜好禮享不停！

中華電信網路門市「2025雙11狂BUY購物節」從 10/15火熱開跑至11/14，分為三大階段推出多重驚喜，讓你不錯過任何一個省錢機會：

· 早鳥優惠：即日起至10/25，每日前100名成功申請者可獲Hami Point 111點。

· 黃金檔期：11/1～11/14再加碼1,000個獎項，不限業務申請業務就抽Hami Point 500點、KKBOX 30天免費體驗。

· 快閃驚喜：11/10~11/14祭出一年一度超狂豪禮，敬請鎖定本活動網頁(https://cht.tw/x/95a8p)。

網路門市五大限定優惠一次看！行動、光世代最高加碼送Hami Point 16,000點！

中華電信網路門市今年「雙11狂BUY購物節」不只送獎送到手軟，更推出五大限定優惠，全業務通通有獎！只要於網路門市申請指定方案，即可享多重加碼好康：

· 行動4G/5G 點數ALL IN：新申請4G指定方案即贈 40GB上網流量券，5G指定方案最高送Hami Point 16,000點。

· 光世代大進擊：新申請100M(含)以上指定方案，最高送4,500點、升速最高送2,800點。

· MOD超贈點：新申請MOD+指定餐包最高享Hami Point 800點回饋。

· 預付卡爆殺：一年僅此一檔，4G計量型上網量4.2GB加11元可享8.4GB！

· 國際漫遊秋遊限定：日本、韓國漫遊方案每GB最低60元起，出國旅遊上網免換號！

無論是升級新機、在家追劇，還是準備秋冬出遊，這波中華電信網路門市優惠全面開炸，一次滿足生活、娛樂與通訊三重享受，讓雙11不只是買到，更是「賺到」！

年終強檔登場！中華電信網路門市，一站式搞定購物與數位升級！



中華電信網路門市推出的「2025雙11狂BUY購物節」，結合限時抽獎與多重加碼回饋，讓你享受「線上辦業務贏大獎」的便捷與幸運！不論你是蘋果控、還是Switch玩家，快趁雙11上中華電信網路門市，把好禮全打包回家！