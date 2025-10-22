北京清華經管顧委會年會　97歲朱鎔基託人問候

▲清華大學經濟管理學院顧問委員會召開年會。（圖／翻攝新華社）



文／中央社

清華大學經濟管理學院顧問委員會17日召開年會，97歲的前中國國務院總理朱鎔基委託清華校長對顧問委員表達誠摯問候。

據清華大學管理學院微信公眾號，17日清華大學經濟管理學院顧問委員會2025年會議舉行。這是顧問委員會成立以來的第26次年度會議，共有23位委員參會。

顧問委員會由蘋果公司CEO庫克（Tim Cook）擔任主席，23名委員包含耐克集團總裁賀雁峰、馬賽地集團董事會主席康林松、盈科拓展集團創辦人李澤楷、百度創始人李彥宏、騰訊公司主要創辦人馬化騰等。

▼溫家寶（左）與朱鎔基（右）握手。（圖／新華社）



清華校長李路明參加顧問委員會會議，並在致辭中首先轉達了清華經管學院首任院長、顧問委員會創始名譽主席朱鎔基對顧問委員和特邀專家的誠摯問候。

朱鎔基已許久未出現在公眾視野，他缺席2021年中共黨慶、中共20大開幕式，以及今年九三閱兵等重大活動。

中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰16日在釣魚台國賓館會見清華大學經濟管理學院顧問委員會委員代表時表示，希望委員繼續發揮橋樑紐帶作用，積極支持中國經濟發展和中外交流合作。

16日晚間，前國家副主席、清華經管學院顧問委員會名譽主席王岐山在北京釣魚台國賓館會見並宴請了顧問委員會委員代表。當晚參加會見的還包括前中國人民銀行行長周小川、前財政部部長樓繼偉、全國人大財政經濟委員會副主任委員郭樹清等。