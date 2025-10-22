　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

北京清華經管顧委會年會　97歲朱鎔基託人問候

▲▼清華大學經濟管理學院顧問委員會17日召開年會。（圖／翻攝新華社）

▲清華大學經濟管理學院顧問委員會召開年會。（圖／翻攝新華社）

文／中央社

清華大學經濟管理學院顧問委員會17日召開年會，97歲的前中國國務院總理朱鎔基委託清華校長對顧問委員表達誠摯問候。

據清華大學管理學院微信公眾號，17日清華大學經濟管理學院顧問委員會2025年會議舉行。這是顧問委員會成立以來的第26次年度會議，共有23位委員參會。

顧問委員會由蘋果公司CEO庫克（Tim Cook）擔任主席，23名委員包含耐克集團總裁賀雁峰、馬賽地集團董事會主席康林松、盈科拓展集團創辦人李澤楷、百度創始人李彥宏、騰訊公司主要創辦人馬化騰等。

▼溫家寶（左）與朱鎔基（右）握手。（圖／新華社）

▲▼ 溫家寶和朱鎔基握手。（圖／新華社）

清華校長李路明參加顧問委員會會議，並在致辭中首先轉達了清華經管學院首任院長、顧問委員會創始名譽主席朱鎔基對顧問委員和特邀專家的誠摯問候。

朱鎔基已許久未出現在公眾視野，他缺席2021年中共黨慶、中共20大開幕式，以及今年九三閱兵等重大活動。

中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰16日在釣魚台國賓館會見清華大學經濟管理學院顧問委員會委員代表時表示，希望委員繼續發揮橋樑紐帶作用，積極支持中國經濟發展和中外交流合作。

16日晚間，前國家副主席、清華經管學院顧問委員會名譽主席王岐山在北京釣魚台國賓館會見並宴請了顧問委員會委員代表。當晚參加會見的還包括前中國人民銀行行長周小川、前財政部部長樓繼偉、全國人大財政經濟委員會副主任委員郭樹清等。

▲▼清華大學經濟管理學院顧問委員會17日召開年會。（圖／翻攝新華社）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
491 2 6184 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台中「整片鷹架」蓋下來！　倒塌瞬間曝
堤頂大道嚴重車禍！多元計程車180度打轉　30歲女拋飛慘死
普發現金新措施！　央行推「數位金流平台」11月幫領錢
小煜泛淚把獎獻給大兒子！　認「2歲兒是特殊兒」
閃兵案連環爆「竟是因王大陸耍笨」　她曝始末：台灣寶藏
快訊／2縣市山區明天仍達停班課標準　最新雨量預測曝
睽違24年！央行鬆口紙鈔改版　2年半後發行

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸銀樓連夜降價！　專家分析：黃金1年「漲幅超50%」非常不正常

鄭麗文兩岸論述受矚　趙春山：別忘了賴清德還當權

北京清華經管顧委會年會　97歲朱鎔基託人問候

陸9月青年失業率降至17.7%　官員：部分群體仍面臨一定壓力

海口沙灘出現2公里長「硬幣」帶　不要撿！陸專家警示：銀幣水母有毒

與波音比拼亞洲市場　天津空巴啟用第二條A320總裝線

陸商務部長見空中巴士CEO　盼加強對陸合作

羅浮宮劫案才過幾天　陸二手平台竟出現「正品」拍賣

陸「十五五」規劃怎推動對台工作？　國台辦：持續秉持兩岸一家親

川普稱大陸無意犯台　國台辦：只能由中國人決定

三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！

修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

金宇彬「穿禮服走機場」震驚羅PD　李光洙吐槽：瘋狂想出風頭XD

沙鹿兇殺案女大生最後青春身影曝光　血染櫻花隧道留斷髮　預謀犯案駱姓少年黑歷史起底

修杰楷、陳柏霖、ENERGY全認了　閃兵風暴炸到金鐘血流成河　王大陸害團滅？「藝人閃兵就該死」

啦啦隊女神傳父女戀 60歲男友遭爆是Uber司機 親吻照曝光

裝高血壓閃兵！　修杰楷、書偉各50萬交保

涉閃兵50萬交保！陳柏霖微笑致謝：讓我面對取巧荒謬的選擇

陸銀樓連夜降價！　專家分析：黃金1年「漲幅超50%」非常不正常

鄭麗文兩岸論述受矚　趙春山：別忘了賴清德還當權

北京清華經管顧委會年會　97歲朱鎔基託人問候

陸9月青年失業率降至17.7%　官員：部分群體仍面臨一定壓力

海口沙灘出現2公里長「硬幣」帶　不要撿！陸專家警示：銀幣水母有毒

與波音比拼亞洲市場　天津空巴啟用第二條A320總裝線

陸商務部長見空中巴士CEO　盼加強對陸合作

羅浮宮劫案才過幾天　陸二手平台竟出現「正品」拍賣

陸「十五五」規劃怎推動對台工作？　國台辦：持續秉持兩岸一家親

川普稱大陸無意犯台　國台辦：只能由中國人決定

台東部落食尚X四葉國際攜手合作　激盪部落料理新能量

低壓明遠離仍留水氣「宜花雨變大」　光復連假北東濕涼

陸銀樓連夜降價！　專家分析：黃金1年「漲幅超50%」非常不正常

從酪梨果園走向職涯舞台　偏鄉就業專車開進大內帶青年看見新可能

泓德能源與美商合作布局亞太電力交易市場　首站澳洲、2026年進軍日本

《化外之醫》拍一半…巧遇大甲媽繞境　連炳發、楊一展鑽轎底奪金

今年3度稽查都過關！養豬場仍染豬瘟　中市府：全力追查流向

風神+東北季風共伴！石門水庫4天挹注6500萬噸　排砂道開啟放水

「挖土機超人」今家祭　總統頒褒揚令「謝謝他為台灣所做的一切」

鄭麗文兩岸論述受矚　趙春山：別忘了賴清德還當權

閃兵案再延燒！驚見修杰楷.陳柏霖 Energy書偉.棒棒堂小杰「雙手上銬」

大陸熱門新聞

退役4年後　陸35歲桌球奧運冠軍丁寧出任校長！

金價創5年來最大跌幅！買家1hr虧超21萬元

國台辦進駐FB！　帳號內容「全寫繁體中文」

館長宣布台光復節赴北京　國台辦：歡迎來走走看看

24歲陸籍女子巴黎博物館「摸金」 盜走6公斤金塊飛上海前被捕

陸年輕拳手與太太澳洲遇襲腦震盪 自曝：對不起老婆，回國想離婚

27歲男棄月薪34k白領…轉行賣麻糬爆紅

陸女夜半上廁所　馬桶管道竄出蛇

會有極冷寒冬？ 陸專家推估今年或現「弱反聖嬰現象」：偏冷機率高

「免費吃火鍋」誘騙投資　600人上當損失1.8億

羅浮宮劫案才過幾天　陸二手平台竟出現「正品」拍賣

陸酒店海景房標榜「可清晰看軍港」 踩國安紅線遭查

罕見！習給鄭麗文賀電寫入「推進國家統一」　陸媒分析隱藏這涵義

宇樹推出新機器人H2　首次擁有「仿生人臉」

更多熱門

相關新聞

川普「關稅奇襲」與朱鎔基「談判傳奇」　美日關稅戰的策略啟示

川普「關稅奇襲」與朱鎔基「談判傳奇」　美日關稅戰的策略啟示

在全球貿易戰的舞台上，領導人以出人意表的策略扭轉局勢，成為國際經濟談判的焦點。2025年4月，美國總統唐納·川普（Donald Trump）突然參與日美關稅談判，掀起「奇襲」風暴，令人聯想起1999年11月，中國大陸前總理朱鎔基突襲西雅圖世界貿易組織（WTO）談判的經典案例。

中共20大主席團名單　江澤民排27名後

中共20大主席團名單　江澤民排27名後

曾鈺成夜救「朱媛」　否認是朱鎔基孫女

曾鈺成夜救「朱媛」　否認是朱鎔基孫女

曾霸氣武嚇台灣　陸前總理朱鎔基公開露面

曾霸氣武嚇台灣　陸前總理朱鎔基公開露面

茅于軾：擔心競爭的企業應該關門

茅于軾：擔心競爭的企業應該關門

關鍵字：

朱鎔基北京清華經管顧委會清華大學經濟管理學院顧問委員會

讀者迴響

熱門新聞

快訊／今起全國豬隻禁宰禁運5天！疑非洲豬瘟養豬場195隻全撲殺

日排球王子高橋藍爆偷吃AV女神河北彩伽！

快訊／北北桃入列　4縣市今雨量達停班課標準

快訊／坤達認罪了！「偽造高血壓」閃兵

小S全家包場大安區餐廳！

坤達涉閃兵「KID經典表情」被瘋傳！　結巴轉頭求救

1大咖男星曾服役「涼山特勤隊」　全場跪了

坤達閃兵恐影響工作！吳宗憲鬆口《玩很大》未來動向　

早和經紀人討論閃兵！坤達沒自首慘被拘提上銬

她搭船鞋子驚見精液　軍人坦承：我射的

快訊／非洲豬瘟入侵台灣！台中首現疑似案例　邊境嚴守7年破防

安心亞親揭和阿Ken真實關係

表面溫和實則非常固執三大星座！

快訊／坤達「上銬包手」抵分局　涉造假病例閃兵拘提

蔣萬安臉書清晨遭灌爆　上班族轟「淹水怎麼出門」

更多

最夯影音

更多
三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！

三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！
修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求

醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

金宇彬「穿禮服走機場」震驚羅PD　李光洙吐槽：瘋狂想出風頭XD

金宇彬「穿禮服走機場」震驚羅PD　李光洙吐槽：瘋狂想出風頭XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面