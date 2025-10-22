苗栗騎士雨中倒路邊！路人喊他沒反應　報案發現已死亡多時

▲苗栗縣通霄鎮苗121線今上午發生機車騎士路倒意外，救護人員抵達時發現早已斷氣，死亡原因有待調查。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣通霄鎮苗121線中油公司一處礦場外圍路旁，今（22）日上午有民眾發現李姓騎士倒臥路旁，警消抵達現場時已無生命跡象，由於李姓男子所騎機車停放完好，車輛沒有擦碰、現場也沒有打鬥痕跡，警方初步研判可能是疾病導致猝死，將報請檢察官及法醫相驗釐清死因。

消防局指出，今天上午8時半左右接獲報案，指通霄鎮梅南里苗121線3公里處、中油公司一處礦場外圍，一名男子倒臥路邊，身旁停放1輛機車，男子早已氣絕多時，現場交由警方調查。

▲苗栗縣通霄鎮苗121線今上午發生機車騎士路倒意外，救護人員抵達時發現早已斷氣，死亡原因有待調查。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

警方調查，葉姓路人報案稱路過該處時，發現路旁有人倒在路旁，由於天空下著小雨，擔心對方安危，靠近呼喊均無回應才報案。警方清查機車資料，確認死者為李姓男子（59歲）；鑑識人員勘驗現場，現場並無人為打鬥痕跡，機車無刮痕，李男穿著雨衣，加上他平日因痼疾有固定就醫紀錄，不排除可能疾病問題引發猝死，詳細死因尚待檢察官會同法醫相驗調查。