驗出非洲豬瘟！撲殺195頭畫面曝　盧秀燕開應變會議啟動4防疫措施

▲▼台中養豬場傳出感染非洲豬瘟，市府連夜撲殺195隻豬。（記者／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市梧棲區一處養豬場，近期傳出豬隻陸續死亡，農業局動物保護防疫處20日主動送驗病死豬檢體，昨（21）日接獲農業部證實是非洲豬瘟，台中市政府第一時間啟動防疫機制，連夜緊急動員相關人力進行預防性撲殺195頭、完成動物移動管制、執行全場消毒、啟動周邊豬場病毒活動監測等四大措施，防止疫情擴散。

動保處說明，據防檢署資料，亞洲、歐洲及非洲各地區持續出現非洲豬瘟，國際疫情仍嚴峻，應持續加強宣導旅客勿攜帶或以郵寄快遞肉類產品入境。動保處也將持續針對轄內養豬場及肉品市場進行病毒監測、加強消毒。

動保處指出，台中市政府於農業部記者會後，即由盧市長召開台中市非洲豬瘟緊急應變小組會議，邀集市府農業局、環保局、衛生局、警察局等單位共同討論後續相關因應及精進措施。

為有效防堵疫情發生及蔓延，再次呼籲轄內養豬業者應每日自主觀察動物健康狀況，若出現疑似病徵，應立即通報，俾利及時處置，如未依規主動通報，除撲殺不予補償外，另將面臨5萬元以上、100萬元以下罰鍰；同時也請業者務必加強場內人車管制、場區清消等生物安全工作，並確實遵行台中市「畜牧場暨動物拍賣交易場所、屠宰場防疫及衛生管理措施」相關規定，共同維護台中豬隻產業安全。