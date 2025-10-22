第3次世界大戰爆發躲哪裡？　「這8國」被點名最安全

▲瑞士坎德斯泰格（Kandersteg）海拔1578公尺的厄希嫩湖（Oeschinensee）。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

萬一爆發第3次世界大戰，哪裡最安全？《澳洲新聞》根據「全球和平指數」（Global Peace Index）評估的地理位置、軍事結盟、中立程度、民防基礎設施等多項指標，列出8個避難首選。

瑞士

瑞士在歷史上長期保持軍事中立，多山地形易守難攻，加上防空洞數量超過全國人口，還設有完善過濾水及供電系統，一旦核戰爆發能夠立即啟用，被視為首選避難地。

冰島

冰島沒有常備軍隊，除了航空路線以外缺乏重要軍事目標，但擁有強大再生能源產業，幾乎完全仰賴地熱及水力發電，能夠自給自足。

▼蒙古倉巴嘎拉布山國家公園（Tsambagarav Uul National Park）。（圖／達志影像／美聯社）

阿根廷

阿根廷位於南美洲，遠離歐亞與北美3大洲的紛爭核心，此外還有廣袤農田，能夠在全球貿易崩潰時，依然確保糧食安全。

巴拉圭

同樣位於南美洲的巴拉圭，戰略價值極低但農業發達，具備自給自足的能力。

蒙古

雖然蒙古夾在中俄2大強國之間，但戰略意義不高，並且在很大程度上，仍保留著游牧、自給自足的生活方式。

▼紐西蘭南島皇后鎮（Queenstown）。（圖／達志影像／美聯社）

斐濟

太平洋島國斐濟距離澳洲數千英里，地理位置偏遠、無戰略價值，但是自有基礎設施及糧食，萬一發生最糟情況，依然適合居住。

紐西蘭

紐西蘭人口稀少、極度偏僻，但農業資源豐富，成為攻擊優先順序極低，但自給自足能力很高的地方。

馬達加斯加

馬達加斯加幅員遼闊，卻是非洲大陸之外的獨立島國，這種天然屏障使其在大規模衝突中吸引力較低，雖然基礎設施有限，卻也因此降低了作為軍事目標的戰略價值。