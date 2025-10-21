▲于朦朧經紀人傳潛逃來台「現蹤西門町」，移民署回應了。（圖／翻攝自微博）

記者趙蔡州／綜合報導

大陸男星于朦朧9月11日離世，警方調查已排除刑事案件的可能性，但因案件過程疑點重重，網上陰謀論傳言不斷，甚至傳出經紀人杜強對他施暴、虐殺的影片。隨著事件持續延燒，近日有網友爆料，杜強已化名「杜以丞」潛逃來台，並曾在西門町現蹤，引發熱議，移民署獲知消息後也做出回應。

于朦朧9月過世後，由於案件過程疑點重重，粉絲懷疑死因不單純，一一找到可能涉入事件的嫌疑人，其中經紀人杜強就被網友挖出疑似虐打于朦朧，更有影片拍下，于朦朧原本面帶微笑，但轉身看到杜強後就瞬間變臉的情況，還有人發現，杜強過往帶過的3名藝人如今都已離奇死亡。

隨著事件持續延燒，近日有網友爆料，杜強已化名「杜以丞」潛逃到台灣，並入住位在台北西門町「寶格利旅館」，消息一出立刻引發網友熱議，更有不少人湧入旅館的「Google評論灌爆負評寶格利旅館」。對此，寶格利旅館表示，杜強並未入住本旅館，希望網友能刪除留言，不要造成旅館營運困擾。

針對杜強潛逃來台的消息，移民署21日表示，目前未接獲相關人士入境或在臺活動之訊息，網路傳言來源尚待釐清，若後來查出有涉及入出國及移民相關法令事項，將依權責主動查處。