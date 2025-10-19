女被性侵10分鐘！他見「北車驚人現狀」　網反更擔心：不是好做法

▲台北車站大廳發生性侵案。（示意圖／記者呂佳賢攝）



網搜小組／劉維榛報導

台北車站大廳發生性侵案，且過程10分鐘無人制止，震驚社會！有網友剛好去北車一趟，意外發現平常睡在出口附近的街友全都不見了，現場也多了員警盤查可疑人士。文章引發網友討論，「這才是台北車站該有的樣子」，但也有人擔心治標不治本，「真的把街友都趕走，他們要去哪呢？」

一名網友在Threads表示，他禮拜五去台北車站大廳時，發現睡在出口附近的街友都消失了，員警也開始盤查可疑人士，讓他納悶發問「是因為前陣子的事件嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

文章引發討論，網友紛紛熱議，「希望能永遠保持沒有遊民」、「本來就不該在那邊吧，台北車站應該屬於重點區域，各國的人來來往往，躺在那好看嗎？能看嗎」、「這才是台北車站該有的樣子」、「希望持續保持」、「北車是國家的門面，實在不能容忍犯罪行為的發生」。

也有網友直擊，街友們似乎只是暫時轉移陣地，「街友早上都在車站、地下街或附近圖書館吹冷氣，晚上就回來了」、「三重市立圖書館的自修室一堆街友」、「回家的路上會經過二二八公園，感覺流浪漢變多了，是不是他們移去那邊了」、「板橋火車站、捷運站...大遠百那裡變多了」、「風頭一過就回來了，現在艋舺那邊遊民變多了」、「你應該晚上11點去看一下，一整排遊民」。

留言之中，不少人更擔憂表示，「趕走不是最好的做法，只是趕去另一個地方」、「真的把街友都趕走，他們要去哪呢？目前把遊民都聚集在火車站已經很不錯了，畢竟隨便看看其他國家地下道還是一堆遊民，根本生人勿進」。

事實上，目前台北市有403名街友被列管，當中聚集在台北車站者最多，共達220人。回顧台北車站大廳9日下午4時許，邱姓通緝犯與街友飲酒作樂，發現有名外籍女子倒地不起，當即心生歹念，上前將人拖至牆邊性侵，過程長達10分鐘。

沒想到事件出現大逆轉，警方進一步追查，邱嫌與外籍受害女子是朋友關係，2人當天一同在台北車站大廳飲酒、聊天。後來其他朋友陸續離開，邱男眼見女子醉酒倒地不起，進而動手犯案，並非隨機犯案。

為了避免類似情況再度發生，案件發生後，鐵路警察局台北分局已結合台鐵站方、保全人員，加強勤務作為，提升見警率，確保遊客的安全。

▼鐵路警察在台北車站大廳站崗。（圖／記者呂佳賢攝）

