連署「廢除兄弟姊妹特留分」　法務部正式研議

▲國人關切遺產分配問題，其中涉及到保障「兄弟姊妹特留分」的權益部分，有子女的手足可繼承無子女手足的遺產，但無子女手足卻無法繼承有子女手足的遺產，單向的規定，且影響到民眾遺囑自由權利，引發社會討論。（圖／AI示意圖）

圖文／CTWANT

2025年民間團體二度發起「廢除兄弟姊妹特留分」公民連署活動，第一回不及最低門檻5千人告吹，這回一周即逾5400人支持附議，迄今累近8千人，法務部正式公告納入研議，且引起立法委員關注。CTWANT調查，同意廢除者多主張這是「懲罰無子女的惡法」涉及違憲，且目前全球僅台灣有此法。

CTWANT採訪到二度發起該項連署案的台灣遺囑協會理事長劉韋德律師，他即是六年前（2019）自砸100萬找團隊開發台灣首款《777遺囑產生器》App的創辦人，當時記者曾就此製作專題獨家報導，他熱衷推廣民眾提早準備身後事，透過「預立遺囑」做好遺產分配規劃，避免憾事發生。

▲CTWANT於2019年6月報導劉韋德律師，自掏腰包創設《777遺囑產生器》App，免費讓民眾可上網學習預立遺囑。（圖／CTWANT資料照）

劉韋德表示，這六年前來諮詢案件中，愈來愈多涉及「特留分」的問題，尤其是「沒有養育小孩的夫妻、未婚單身者，難以將自己財產全部遺留給配偶，或是可自行決定贈與指定人選、單位等」的遺憾屢屢發生，從占整體案件的25％，增加到40％，因此讓他開始質疑這條規定的合理性。

我國《民法》繼承編中的「特留分」制度，爭議的核心在於第1223條的規定；當一個人過世而無子女，父母也已不在世時，其兄弟姊妹依法有繼承權，並且擁有其遺產應繼分三分之一的「特留分」。

因此即使逝者在生前立下遺囑，明確表示不願將遺產留給兄弟姊妹，法律仍會強制保障兄弟姊妹能取得一部分遺產；甚且，反向來看，一位有子女的兄姊過世時，其無子女的兄弟姊妹卻沒有任何繼承權利。因此這種單向、不對等的權利關係，在許多法界人士及民眾眼中，顯得極不公平。

劉韋德遂進一步研究《民法》相關繼承法的立法背景，係於民國19年（1930年代），當時家族關係較為緊密，子女、配偶或直系尊親屬因生活扶助及情感依賴等因素，能夠獲得特留分保護，尚屬合乎情理；但現今已來到2025年，相距95年之久，社會型態與傳統社會差異很大。

「兄弟姊妹屬於旁系血親，成年後通常各自獨立發展，彼此生活經濟甚少有實質依賴關係」劉韋德說，因此強制保留其最低比例的特留分，可能缺乏社會現實基礎，損及個人之財產處分自由與家庭自主權，與《憲法》保障財產權及遺囑自由的精神相違。

劉韋德說，許多人到協會預立遺囑，其中約有一半都有「特留分」的困擾，尤其是不婚族、頂客族的民眾，當他們知道繼承人還有保障兄弟姊妹的特留分，難以接受，而他也只能因為法律有此規定，勸導民眾接受；但他發現抱怨此法的案件愈多，為遺產爭訟原因之一，他思考法律可能已不符現今社會需求，欲從立法根源性思變。

台灣遺囑協會先是於今年4月發起一項「是否支持廢除兄弟姊妹特留分」線上民意調查，短短三天吸757位民眾參加；調查結果一面倒，僅6人支持維持現行制度，其餘皆表達「應該廢除」，5月便在公民連署平台提案「廢除兄弟姊妹特留分」。

第一次提案獲2811人同意未達門檻失敗，但已燒起這把「廢除懲罰無子女惡法」的火，在媒體報導、網民串聯轉傳訊息的助燃，該協會再接再厲於9月1日再次於公共政策網路參與平台發起連署，主張修正民法第1223條，將兄弟姊妹從特留分權利人中刪除，明確刪除第四款：「兄弟姊妹之特留分，為其應繼分三分之一。」回歸遺囑自由，終結家庭紛爭。至截止期10月底前，連署已達7308人（持續累計中），提案成功。

▲台灣遺囑協會二度在公共政策網路參與平台，提案廢除民法第1223條「兄弟姊妹特留分」，在2025年9月10日已超過5千人附議而提案成功。（圖／截自公共政策網路參與平台）

延伸閱讀

▸ 懲罰無後惡法2／王永慶遺孀、名製片都立遺囑「沒給手足」 他們仍分遺產

▸ 娛樂星聞／直擊張齡予「偽單身」與友人奔台南 享受Me time狂嗑小吃

▸ 原始連結