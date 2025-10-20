男大生約品酒見女同學醉倒起淫念　強吻慘吃官司砸50萬換免囚

▲男大生趁女同學泥醉時強吻被告。（示意圖／pakutaso）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名薛姓男大生約了女同學到餐酒館品酒，結果見對方不勝酒力、醉倒車上，竟「凍抹條」強行親吻，最後被告上法院，一審遭判刑9月，但他上訴後豪擲50萬元與女方和解，高雄高分院考量他賠錢了事，改判緩刑5年，免去牢獄之災。

這起「酒後亂性」事件發生在2021年11月23日深夜，薛男約了女同學到鼓山區一間高檔餐酒館，美其名討論「品酒合作」，實際上小倆口（或單純是同學）把酒言歡、氣氛熱絡，豈料，酒過三巡，凌晨時分，女方不勝酒力，已呈現爛醉狀態。薛男見機不可失，趕緊扶她上車，準備載她回家。

當車子行經鼓山區臨海一路鼓山消防隊對面停車格時，薛男看到副駕駛座的她已醉得不省人事，竟起了歹念！他先是試探性要求親吻，遭女方迷糊中拒絕，沒想到他仍「凍抹條」，壓抑不住獸性，不顧女同學的抗拒，強硬地將嘴唇湊上，強吻了數秒！

女同學清醒後驚覺被侵犯，氣得立刻報警！鼓山分局循線逮捕薛男，並依強制猥褻罪嫌函送，高雄地院審理後，認定薛男犯行明確，判處他9個月有期徒刑。

薛男不服上訴，為了脫罪，私下積極與女方洽談和解。最終，他掏出大把鈔票，賠償50萬元達成和解，換得女方撤告。高雄高分院考量他已認罪並賠償到位，判決刑度雖維持不變，但給予5年緩刑，並須保護管束、提供120小時義務勞務，還要上2場法治教育課程。