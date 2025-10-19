新娘結婚坐車一路罵！新郎情緒崩潰哭了　怒吼20字墜河亡

▲中國一名新郎3日舉辦婚禮，不料突情緒崩潰輕生，遺體直到9日才被發現。（圖／翻攝微博）

記者趙蔡州／綜合報導

中國陝西省旬陽市29歲周姓男子3日舉行婚禮，不料他卻在飯店迎接新娘下車時，突然爆出一句「這婚我不結了」，接著衝出飯店墜河身亡。事件發生多日後，死者的親友透露，疑似是新娘在車上因瑣事一路狂罵新郎，且下車時又突然索討2萬人民幣（約新台幣8.6萬元）下車費，才導致新郎情緒崩潰，造成死亡悲劇。

綜合陸媒報導，事件發生在10月3日上午，周男上午10點多將新娘迎接到舉辦婚宴的飯店，不久後他卻突然衝出飯店並跳入飯店前方的河流。事件發生後，旬陽市政府隨即動員應急、公安、消防、海事等多部門展開搜救，直到9日才在河流下游百餘公尺處發現周男遺體。

周男的親友透露，兩人其實早在2023年10月就訂婚，但女方卻以「拍婚紗照要減肥」、「沒有正式求婚」、「要準備考研」等理由，多次要求延期完婚，直到後來男方支付了聘金，又給女方買車、買房，先後花費了至少68萬人民幣（約新台幣292萬元），且還背上貸款，女方才終於鬆口準備完婚。

舉辦婚宴當天，新娘在坐車前往飯店途中，不斷以禮品數量、敬酒、發言稿等各種婚禮瑣事一路狂罵周男，甚至一度將周男罵哭，迎親車隊抵達飯店後，新娘疑似又要求男方要拿出2萬人民幣下車費，導致原本就因經濟情況而承受巨大壓力的周男情緒崩潰，怒喊「我從小到大沒受過這麼大委屈，這個婚我不結了」後，衝出飯店墜河身亡。

當地政府調查後表示，悲劇跟彩禮（聘金）無關，周男輕生原因主要是因經濟壓力過大導致，但未給出詳細原因。男方家庭後續在政府的協調下，簽下協議放棄追究女方責任，周男遺體也在17日下葬。

