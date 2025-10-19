水瓶座被貴人拉抬！12星座運勢　巨蟹家裡忙碌

▲水瓶座本週有貴人。（圖／unsplash）
辰宇力 ☆ 2025.10.19 - 2025.10.26 星象預測與12星座運勢
本週轉換進入水象星座的主場。或許如水柔軟、偶需如冰堅毅，相較於對抗的氛圍，現在更接近時代脈動的趨勢，暴戾之氣也逐步轉化。金星繼續閃耀，傑出的明星與出色的藝術表演得到更多的關注。
展望未來７日，#雙子 招喚好運。#金牛 有美麗邀約。#水瓶 被貴人拉抬。#天蠍 與好友同聚。#獅子 被美食寵愛。#巨蟹 家裡忙碌。#白羊 認真就能跨越。#天秤 睡不飽卻還是精力充沛。#射手 打點長輩。#摩羯 心向遠方。#雙魚 近關情卻。#處女 面對挑戰。
【一週星情氣候名詞解析】
・晴 : 開心的一天。順順利利，或許也會有好事發生。
・晴時多雲 : 大致上開心的一天。也許會遇到些無傷大雅的蠢事。
・陰 : 有點壓力，甚至心情不太開朗。可能會有事情讓你煩惱。
・雨 : 可能會遇到讓你不開心的狀況，甚至受到實質的損害。
・暴雨 : 很有可能會遇到讓你憤怒或難過的事情，或是受到較為嚴重的實質損害。
【12星座一週星情氣候】
♈ 白羊座 Aries (03/21~04/19)
本週開運色 : 黃、藍
10/19 (SUN) : 晴時多雲 Mostly Sunny
10/20 (MON) : 陰 Cloudy
10/21 (TUE) : 陰 Cloudy
10/22 (WED) : 晴時多雲 Mostly Sunny
10/23 (THU) : 晴時多雲 Mostly Sunny
10/24 (FRI) : 晴時多雲 Mostly Sunny
10/25 (SAT) : 晴 Sunny
10/26 (SUN) : 晴 Sunny
♉ 金牛座 Taurus (04/20~05/20)
本週開運色 : 暖黃、橙紅
10/19 (SUN) : 晴 Sunny
10/20 (MON) : 晴時多雲 Mostly Sunny
10/21 (TUE) : 晴時多雲 Mostly Sunny
10/22 (WED) : 陰 Cloudy
10/23 (THU) : 雨 Rain
10/24 (FRI) : 陰 Cloudy
10/25 (SAT) : 晴時多雲 Mostly Sunny
10/26 (SUN) : 晴時多雲 Mostly Sunny
♊ 雙子座 Gemini (05/21~06/21)
本週開運色 : 紫、淺海綠
10/19 (SUN) : 雨 Rain
10/20 (MON) : 晴 Sunny
10/21 (TUE) : 晴 Sunny
10/22 (WED) : 晴時多雲 Mostly Sunny
10/23 (THU) : 晴時多雲 Mostly Sunny
10/24 (FRI) : 晴時多雲 Mostly Sunny
10/25 (SAT) : 陰 Cloudy
10/26 (SUN) : 陰 Cloudy
♋ 巨蟹座 Cancer (06/22~07/22)
本週開運色 : 紅紫、黃
10/19 (SUN) : 晴 Sunny
10/20 (MON) : 雨 Rain
10/21 (TUE) : 雨 Rain
10/22 (WED) : 晴 Sunny
10/23 (THU) : 晴 Sunny
10/24 (FRI) : 晴 Sunny
10/25 (SAT) : 晴時多雲 Mostly Sunny
10/26 (SUN) : 晴時多雲 Mostly Sunny
♌ 獅子座 Leo (07/23~08/22)
本週開運色 : 粉玫瑰、藍
10/19 (SUN) : 晴 Sunny
10/20 (MON) : 晴 Sunny
10/21 (TUE) : 晴 Sunny
10/22 (WED) : 雨 Rain
10/23 (THU) : 暴雨 Heavy Rain
10/24 (FRI) : 雨 Rain
10/25 (SAT) : 晴 Sunny
10/26 (SUN) : 晴 Sunny
♍ 處女座 Virgo (08/23~09/22)
本週開運色 : 黃、藍
10/19 (SUN) : 陰 Cloudy
10/20 (MON) : 晴 Sunny
10/21 (TUE) : 晴 Sunny
10/22 (WED) : 晴 Sunny
10/23 (THU) : 晴 Sunny
10/24 (FRI) : 晴 Sunny
10/25 (SAT) : 雨 Rain
10/26 (SUN) : 雨 Rain
♎ 天秤座 Libra (09/23~10/23)
本週開運色 : 天藍、紫
10/19 (SUN) : 晴時多雲 Mostly Sunny
10/20 (MON) : 陰 Cloudy
10/21 (TUE) : 陰 Cloudy
10/22 (WED) : 晴 Sunny
10/23 (THU) : 晴 Sunny
10/24 (FRI) : 晴 Sunny
10/25 (SAT) : 晴 Sunny
10/26 (SUN) : 晴 Sunny
♏ 天蠍座 Scorpio (10/24~11/22)
本週開運色 : 藍、藍綠
10/19 (SUN) : 晴 Sunny
10/20 (MON) : 晴時多雲 Mostly Sunny
10/21 (TUE) : 晴時多雲 Mostly Sunny
10/22 (WED) : 陰 Cloudy
10/23 (THU) : 雨 Rain
10/24 (FRI) : 陰 Cloudy
10/25 (SAT) : 晴 Sunny
10/26 (SUN) : 晴 Sunny
♐ 射手座 Sagittarius (11/23~12/21)
本週開運色 : 藍、綠
10/19 (SUN) : 雨 Rain
10/20 (MON) : 晴 Sunny
10/21 (TUE) : 晴 Sunny
10/22 (WED) : 晴時多雲 Mostly Sunny
10/23 (THU) : 晴時多雲 Mostly Sunny
10/24 (FRI) : 晴時多雲 Mostly Sunny
10/25 (SAT) : 陰 Cloudy
10/26 (SUN) : 陰 Cloudy
♑ 摩羯座 Capricorn (12/22~01/19)
本週開運色 : 暗紅、褐紅
10/19 (SUN) : 晴 Sunny
10/20 (MON) : 雨 Rain
10/21 (TUE) : 雨 Rain
10/22 (WED) : 晴 Sunny
10/23 (THU) : 晴 Sunny
10/24 (FRI) : 晴 Sunny
10/25 (SAT) : 晴時多雲 Mostly Sunny
10/26 (SUN) : 晴時多雲 Mostly Sunny
♒ 水瓶座 Aquarius (01/20~02/18)
本週開運色 : 綠、黃
10/19 (SUN) : 晴時多雲 Mostly Sunny
10/20 (MON) : 晴 Sunny
10/21 (TUE) : 晴 Sunny
10/22 (WED) : 雨 Rain
10/23 (THU) : 暴雨 Heavy Rain
10/24 (FRI) : 雨 Rain
10/25 (SAT) : 晴 Sunny
10/26 (SUN) : 晴 Sunny
♓ 雙魚座 Pisces (02/19~03/20)
本週開運色 : 天藍、紫
10/19 (SUN) : 陰 Cloudy
10/20 (MON) : 晴時多雲 Mostly Sunny
10/21 (TUE) : 晴時多雲 Mostly Sunny
10/22 (WED) : 晴 Sunny
10/23 (THU) : 晴 Sunny
10/24 (FRI) : 晴 Sunny
10/25 (SAT) : 雨 Rain
10/26 (SUN) : 雨 Rain
