　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

楊謹華、楊一展敲響金鐘！一票想到「1部劇」爆感動：連俞涵也有來

▲楊謹華出席《影后》慶功宴。（圖／記者林敬旻攝）

▲楊謹華敲響金鐘。（圖／記者林敬旻攝）

記者曾筠淇／綜合報導

《一把青》由楊謹華、天心、楊一展等人主演，即便已經播出好幾年，依舊是許多人心中非常喜歡的時代劇。第60屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮18日登場，楊謹華、楊一展都拿獎，不少人就感動表示，「師娘跟大隊長」、「一把青，大隊長和師娘都得獎了」。

昨日楊一展以《化外之醫》的劉天誠一角，拿下戲劇節目男配角獎，他說，「我真的沒有想到我能站在這個舞台上，然後各位前輩說這一路很長很長，我也不太敢講說，這一路，我......這麼小的距離，我走了十幾年了」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

楊謹華則是憑藉《影后》周凡一角，奪得戲劇節目女主角獎，成為「影后」。她說她熬了18年，終於拿下這個獎，「表演對我來說，我一定是要全力以赴奮不顧身的，但是要得到回應，這件事情真的需要看命運，但今天謝謝命運，給了我這一個肯定」。

▲▼劇節目男配角獎 楊一展／The Outlaw Doctor 化外之醫。（圖／三立提供）

▲楊一展拿獎了。（圖／三立提供）

曾合作《一把青》的兩人獲獎，就讓許多網友表示，「師娘跟大隊長都得獎了」、「今天第七大隊長、師娘都得獎了QQ」、「明年頒獎可以看到大隊長+師娘一起上台嗎」。也有網友提到，「大隊長跟師娘都得獎了，今天連俞涵也有來，真是太棒了」、「隊長、朱青、師娘都有上台呀！今年太棒了」、「連俞涵也在」。

楊謹華在《一把青》中，飾演秦芊儀，又被稱作「師娘」，她溫柔也堅毅，有十足的智慧，帶領大家一起向前，是個極具厚度的角色；楊一展在該劇中，飾演江偉成，是大隊長，也是秦芊儀的丈夫，他曾意氣風發，結局卻讓人無奈。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
468 1 3860 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／蘆洲公寓疑遭縱火！　緊急疏散19人
小S喪姊8個月心聲首曝光：我不好笑了
移車囉！風神生成　台北市河濱恐全面關閉
「張鈞甯私下幫求1神物」曾莞婷真拿獎！　她一看超感動
快訊／30多歲女騎士國道墜落　意識不清緊急送醫
絕美卻藏危機！堰塞湖「夢幻Tiffany藍」原因讓人發麻
快訊／古林睿煬狂飆157公里平生涯最速！　霸氣化解危機
韓遊客住西門町旅社　凌晨遭闖入強吻…警方回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

00940「等1時機點才漲回」　他曝ETF致命傷：沒台積電是最大風險

絕美卻藏危機！立霧溪堰塞湖「夢幻Tiffany藍」　原因讓人發麻

楊謹華、楊一展敲響金鐘！一票想到「1部劇」爆感動：連俞涵也有來

《影后》楊謹華拿獎了！網點名「最大贏家」：贏也點得到

百萬YTR金針菇出事了！全家飛香港「1舉動」惹怒當地人　粉絲開罵

柯佳嬿準備公布得獎者！「下秒1舉動」網讚爆：真的很貼心

外國人票選宜居城市「台北奪冠」　最滿意交通便利與工作機會多

北東豪雨連下一周　風神颱風共伴效應「明後天最劇烈」

很多散戶都有「1種不想要的技能」　網爆共鳴：這不是錯覺

快訊／大雷轟花蓮　國家警報響！山區暴雨2小時「警戒區曝」

康熙回來了！小S.蔡康永大開地獄哏　嗆吳宗憲：沒人性！狂虧陳漢典.Lulu

超驚喜！江淑娜消失10年復出開唱　獻唱「瓊瑤」金曲...61歲狀態超好

細肩帶短褲女未戴安全帽還逆騎　警攔查「秒變喪屍」下場慘了

嚴藝文奪導演獎！鍾欣凌.謝盈萱爆哭　她感謝已逝父親：我有聽你的話

杉菜再見了！大S燦笑：我喜歡你　追憶已故影人..顏正國.瓊瑤「現身大螢幕」

小S謝蔡康永陪伴「願意再合體主持」！　暫不回歸《不熙娣》原因藏對大S的思念

羅時豐跳女團舞！賣命唱跳15首　合作偉晉.愛紗…嚴藝文台下笑瘋

小S項鍊「姊姊的一部分在裡面」　得金鐘感謝大S保佑：妳真的很罩

金鐘開場超感人！謝盈萱講到哭　楊謹華淚謝嚴藝文：沒有放棄我

楊謹華.柯佳嬿突然「嘴對嘴接吻」　全場看呆..她們害羞互誇：滿好親的

00940「等1時機點才漲回」　他曝ETF致命傷：沒台積電是最大風險

絕美卻藏危機！立霧溪堰塞湖「夢幻Tiffany藍」　原因讓人發麻

楊謹華、楊一展敲響金鐘！一票想到「1部劇」爆感動：連俞涵也有來

《影后》楊謹華拿獎了！網點名「最大贏家」：贏也點得到

百萬YTR金針菇出事了！全家飛香港「1舉動」惹怒當地人　粉絲開罵

柯佳嬿準備公布得獎者！「下秒1舉動」網讚爆：真的很貼心

外國人票選宜居城市「台北奪冠」　最滿意交通便利與工作機會多

北東豪雨連下一周　風神颱風共伴效應「明後天最劇烈」

很多散戶都有「1種不想要的技能」　網爆共鳴：這不是錯覺

快訊／大雷轟花蓮　國家警報響！山區暴雨2小時「警戒區曝」

邱毅再轟趙少康：犯錯太嚴重了！　送刀槍給賴清德搞綠色恐怖

金鐘最可愛得獎感言「我怕掉」、「媽媽也有大好人生」4童星融化全場

山友失聯第3天！宜蘭警消第三度入阿玉山　雨勢滂沱搜救難度高

上千車迷、600車齊聚基隆轉運站！瑞芳警攔查136輛全程零事故

古林睿煬4局飆5K無失分、兩度三振重砲柳田　火腿3比0領先

《寶可夢傳說Z-A》不選御三家藏對話彩蛋　NPC會吐槽「厚臉皮」

打造最強音樂現場！《樂團祭》街邊開唱「廟口變舞台」

快訊／蘆洲公寓2樓疑遭縱火濃煙竄天　警消緊急疏散19人

小S「大家一定看得出我有多悲傷」 喪姊8個月心聲首曝光：我不好笑了

女性易罹患阿茲海默症　研究揭X染色體「關鍵基因」

朱芯儀重現《犀利》小三金句　入圍就肯定？苗可麗：去係啦

生活熱門新聞

YTR金針菇出事了！全家飛香港「1舉動」惹怒當地人

埃及展「1類人不能去」看完吐又暈！奇美博物館回應了

蹲式馬桶沖水「用手還用腳」？ 　日本大廠TOTO解答了

柯佳嬿準備公布得獎者！「1舉動」網讚爆

快訊／國家級警報響！　宜蘭、新北6區恐暴雨致災

85萬訂閱「性學YTR」清空頻道！　只留1片曝原因

快訊／北北基8區「大雷雨」炸裂　國家級警報發佈

老人逼「孕婦讓座」被拒竟嗆：妳別再生了

快訊／4縣市大雨特報！最新警戒區曝

邰智源神還原「沒出息」　王世堅本人回應了

風神「共伴效應」4縣市致災大雨！　明起轉涼探20℃

免費洗頭「30位鏟子超人」預約狂放鳥！損失慘重

太魯閣8地區今停班課！　立霧溪堰塞湖淹沒中橫

北東豪雨連下一周　風神颱風共伴效應「明後天最劇烈」

更多熱門

相關新聞

《影后》楊謹華拿獎了！網點名「最大贏家」

《影后》楊謹華拿獎了！網點名「最大贏家」

第60屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮18日登場，其中戲劇節目女主角獎、戲劇節目女配角獎，分別由《影后》的楊謹華、曾莞婷拿下。消息一出，讓許多粉絲、網友非常感動，但也有人歪樓點名「最大贏家」，直呼押對了！

柯佳嬿準備公布得獎者！「1舉動」網讚爆

柯佳嬿準備公布得獎者！「1舉動」網讚爆

《聽海湧》奪金鐘最佳迷你劇！網疑惑「黃河跑錯劇組上台」

《聽海湧》奪金鐘最佳迷你劇！網疑惑「黃河跑錯劇組上台」

載柯佳嬿參加金鐘「司機其實是坤達」

載柯佳嬿參加金鐘「司機其實是坤達」

《影后》寫下金鐘得獎史一大新紀錄

《影后》寫下金鐘得獎史一大新紀錄

關鍵字：

金鐘60金鐘獎金鐘2025楊謹華楊一展一把青

讀者迴響

熱門新聞

郝龍斌15%慘敗　媒體人揭最後一根稻草

金鐘獎／楊謹華「跟她只差一票」勝出　鳳小岳激戰黃冠智

鄭麗文當選　游盈隆：百年老黨八級強震

載柯佳嬿參加金鐘「司機其實是坤達」

YTR金針菇出事了！全家飛香港「1舉動」惹怒當地人

金鐘獎／曾莞婷認了超辣戰袍「裡面上下都沒穿」

埃及展「1類人不能去」看完吐又暈！奇美博物館回應了

阿Ken連2天金鐘槓龜　周杰倫出手了！

輝達傳願改用北士科T12　新壽動土後可以開始蓋T17了

蹲式馬桶沖水「用手還用腳」？ 　日本大廠TOTO解答了

柯佳嬿準備公布得獎者！「1舉動」網讚爆

安心亞突曬「阿Ken摸肚閃照」網暴動：懷孕了嗎？經

民進黨給鄭麗文2期盼1提醒　國民黨超嗆回3字

金鐘獎／安心亞突曬摸肚閃照…阿Ken被問真實關係「沈默3秒」回應

快訊／國家級警報響！　宜蘭、新北6區恐暴雨致災

更多

最夯影音

更多
康熙回來了！小S.蔡康永大開地獄哏　嗆吳宗憲：沒人性！狂虧陳漢典.Lulu

康熙回來了！小S.蔡康永大開地獄哏　嗆吳宗憲：沒人性！狂虧陳漢典.Lulu
超驚喜！江淑娜消失10年復出開唱　獻唱「瓊瑤」金曲...61歲狀態超好

超驚喜！江淑娜消失10年復出開唱　獻唱「瓊瑤」金曲...61歲狀態超好

細肩帶短褲女未戴安全帽還逆騎　警攔查「秒變喪屍」下場慘了

細肩帶短褲女未戴安全帽還逆騎　警攔查「秒變喪屍」下場慘了

嚴藝文奪導演獎！鍾欣凌.謝盈萱爆哭　她感謝已逝父親：我有聽你的話

嚴藝文奪導演獎！鍾欣凌.謝盈萱爆哭　她感謝已逝父親：我有聽你的話

杉菜再見了！大S燦笑：我喜歡你　追憶已故影人..顏正國.瓊瑤「現身大螢幕」

杉菜再見了！大S燦笑：我喜歡你　追憶已故影人..顏正國.瓊瑤「現身大螢幕」

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面