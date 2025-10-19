楊謹華、楊一展敲響金鐘！一票想到「1部劇」爆感動：連俞涵也有來

▲楊謹華敲響金鐘。（圖／記者林敬旻攝）

記者曾筠淇／綜合報導

《一把青》由楊謹華、天心、楊一展等人主演，即便已經播出好幾年，依舊是許多人心中非常喜歡的時代劇。第60屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮18日登場，楊謹華、楊一展都拿獎，不少人就感動表示，「師娘跟大隊長」、「一把青，大隊長和師娘都得獎了」。

昨日楊一展以《化外之醫》的劉天誠一角，拿下戲劇節目男配角獎，他說，「我真的沒有想到我能站在這個舞台上，然後各位前輩說這一路很長很長，我也不太敢講說，這一路，我......這麼小的距離，我走了十幾年了」。

楊謹華則是憑藉《影后》周凡一角，奪得戲劇節目女主角獎，成為「影后」。她說她熬了18年，終於拿下這個獎，「表演對我來說，我一定是要全力以赴奮不顧身的，但是要得到回應，這件事情真的需要看命運，但今天謝謝命運，給了我這一個肯定」。

▲楊一展拿獎了。（圖／三立提供）

曾合作《一把青》的兩人獲獎，就讓許多網友表示，「師娘跟大隊長都得獎了」、「今天第七大隊長、師娘都得獎了QQ」、「明年頒獎可以看到大隊長+師娘一起上台嗎」。也有網友提到，「大隊長跟師娘都得獎了，今天連俞涵也有來，真是太棒了」、「隊長、朱青、師娘都有上台呀！今年太棒了」、「連俞涵也在」。

楊謹華在《一把青》中，飾演秦芊儀，又被稱作「師娘」，她溫柔也堅毅，有十足的智慧，帶領大家一起向前，是個極具厚度的角色；楊一展在該劇中，飾演江偉成，是大隊長，也是秦芊儀的丈夫，他曾意氣風發，結局卻讓人無奈。