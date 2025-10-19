佛光大學教授爆性騷女學生！　噁心訊息曝光

▲佛光大學佛學系教授遭女學生指控性騷擾，校方稱將啟動性平程序。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

位在宜蘭的佛光大學，是由星雲大師發起創辦，該校創設佛學系培養佛教專業人才，不過，本刊近期接到該校學生A小姐投訴，指稱遭到佛學系教授蘇南望傑性騷擾，她表示教授會趁單獨輔導課業期間，藉機牽手、摸臉、擁抱等肢體碰觸，該師辯稱是「師生信任」「能量交流」，卻傳訊稱讚女學生很有女人味、擁抱或撫摸「感情才會深」，讓多名女學生備感壓力與不適。

佛光大學佛教學系教授蘇南望傑是台灣少見的資深藏漢佛學雙向翻譯，他出生於中國，畢業於中國西北民族大學語言文學系，曾至日本京都佛教大學留學，精通中藏日英文，曾在印度、日本等國教授西藏文，曾擔任上千場佛教即席翻譯，譯有多本經文，12年前他至佛光大學任教，擔任佛教學系教授。

A小姐告訴本刊，她因對佛教有興趣，進入佛光大學就讀，當時選修蘇南望傑幾門課程，卻在與教授討論課業問題時，「發現他會一直毛手毛腳，摸手、搭肩或摟腰，就是會一直碰到我的身體，也會越講越靠近」，最誇張的是，教授在「犯案」過後還會傳訊解釋，辯稱摸手是在日本讀書的習慣，要A小姐接受「留學文化」。

▲佛光大學佛學系教授蘇南望傑是資深藏漢佛學雙向翻譯。

訊息中甚至話鋒一轉，關心A小姐是否沒交男朋友，「老師看得出來你最近很孤單」「老師只是疼你，怕你被外面的男人欺負」，還要求A小姐上完課後留下，要幫她分析考試內容，順便聊聊心情，A小姐非常害怕，又不敢違逆握有分數大權的教授，屢次找藉口脫身，不料教授竟主動說要到她租屋處看看安不安全，都被她藉口婉拒，後來若是有問題都選擇問其他教授，減少接觸。

A小姐說，事後得知有另外2名學妹也受害，其中一名學妹因不堪屢次騷擾，刻意閃躲，不料教授竟傳訊說很想她，說她換了新髮型，看起來更有女人味、他心疼學妹消瘦，想替她補身，甚至自爆在之前的學校都這樣對待成績好的學生，牽牽手、摸摸臉，「這樣感情才會深」，辯稱這些都是愛護學生的方式，種種言論讓學妹十分畏懼。

▲A小姐向本刊投訴指稱遭教授性騷擾，對方還經常傳令她不舒服的簡訊。

而另名學妹則是曾被教授熊抱，教授還傳訊要求她多到辦公室討論課業，意有所指的說，抱抱是鼓勵，過去女學生都很信任老師，給老師握一下手，則是信任與能量交流，甚至觀察到學妹臉色很差，稱可以幫她按摩肩膀放鬆，A小姐表示，教授的「愛護」方式讓該名學妹非常不舒服，曾向校方反映，但系主任找來教授對質，對方否認，案件不了了之，最後學妹選擇休學。

本刊求證佛光大學，校方表示未曾接獲被害女學生陳情，將會立即依性平法啟動正式程序，後續交由調查委員會規定進行調查；校方也強調，該校非常重視性平教育宣導，也設有性平專線及校安專線供學生反應相關問題。記者透過電話與電子郵件詢問蘇南望傑教授對於相關指控的說法，至截稿前尚未取得回應。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。



