三合一經營模式遭卡關！彩券行淪提款機　運彩公會籲鬆綁貸款

▲何昱奇呼籲政府應推出由信保基金擔保的「彩券行專案貸款」，協助基層度過難關。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

每逢農曆春節或世足賽等銷售旺季，彩券經銷商為備貨常面臨龐大資金缺口，卻反倒成為部分融資公司的「提款機」。中華民國運彩公會理事長何昱奇今（18）日指出，融資公司以「快速核貸」為餌，實則收取高額利息與隱藏費用，蠶食業者超過一半的獲利，呼籲政府應推出由信保基金擔保的「彩券行專案貸款」，協助基層度過難關。

何昱奇表示，彩券行是政府授權的公益事業，每年為台灣彩券挹注國庫約370億元，並為運動發展基金貢獻80億元，總計創造逾450億元的公益收入，是政府的合作夥伴。然而，在資金需求最迫切時，業者卻常被迫向高利融資公司求助，陷入「不借賺不到，借了反虧」的困境。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他批評，部分融資體系利率不透明、人治色彩濃厚，甚至有業者具備完整擔保品與良好信用，卻因分區主管個人好惡遭拒，形成制度性不公。

何昱奇指出，中小企業信保基金雖未明文拒絕彩券行，但其作業手冊仍以過時的「資本額20萬元」作為審核參考，導致彩券行實際可貸額度嚴重偏低，完全忽略了業者實際的營業額、佣金收入與信用評等。他呼籲，信保基金應走出辦公室，修正思維，改以「年銷售額加佣金收入及信用評等」作為主要審核依據。

此外，現今彩券產業已普遍採刮刮樂、公益彩券與運動彩券「三位一體」的整合經營模式，但信保基金與銀行端仍要求貸款申請需「明確對應單一登記項目」，迫使業者若要周轉三項業務資金，就得承租三間店面、申請三次貸款，極度不合時宜。

何昱奇強調，彩券行不求特權，只求公平對待。既然業者為國家創造巨大收益，政府就不應讓僵化的制度成為絆腳石，應鬆綁認定，讓三種彩券項目具備其一即可申貸，並允許申貸計畫書涵蓋所有周轉金用途，這才是真正的「德政」。