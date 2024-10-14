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諾貝爾物理獎得主獲頒台大名譽博士　盼促進台法科學交流

台大校長陳文章 (右) 頒授諾貝爾物理學獎得主給艾斯佩特教授 (左)名譽博士學位。（圖／台大題工）

▲台大校長陳文章 （右)）頒授名譽博士學位給諾貝爾物理學獎得主艾斯佩特 （左）。（圖／台大提供）

記者楊惠琪／台北報導

2022年諾貝爾物理學獎得主、法國學者艾斯佩特今獲頒台大名譽博士學位，台大表示，艾斯佩特是量子物理領域深具影響力的科學家，此次來台希望能促進台法科學領域的交流合作，明將與中研院士李遠哲共同出席聯合論壇，分享物理與化學科學的發展與現況。

台大今舉行名譽博士頒發儀式，由台大校長陳文章頒發名譽理學博士學位給艾斯佩特（Alain Aspect）。陳文章表示，艾斯佩特教授是量子物理領域深具影響力的科學家，拓展量子光學與量子資訊應用領域重要的科技發展，貢獻卓著，經台大名譽博士學位審查委員會通過，授予名譽理學博士學位。

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名譽博士頒發儀式結束後，艾斯佩特隨即為台大首場「宋恭源先生頂尖研究講座」進行專題演講，以「From Einstein and Bell to quantum technologies : entanglement in action」為題，深入探討了量子糾纏的實驗證據及其應用，從愛因斯坦的「鬼魅般的遠距作用」到貝爾不等式的違反，再到現今量子科技的突破性進展，揭示量子力學在現代科技中的巨大潛力。這也是他繼2014年9月到台大物理系演講後，再次踏上台大校園發表演說。

「宋恭源先生頂尖研究講座」由光寶集團創辦人宋恭源捐贈台大2億元而設置的頂尖研究講座，從2023年至2032年，每年捐贈2000萬元、為期10年，協助台大邀請具備前瞻關鍵技術、富含法理底蘊與符合諾貝爾獎得主資格的國際頂尖學者來校擔任短期或長期講座教授。

台大指出，艾斯佩特將於明天下午在臺大進行另一場量子科普演講，隨後與李遠哲共同出席台大舉辦的聯合論壇，2位諾貝爾獎得主將與學生分享物理與化學等相關科學的發展與現況，論壇提供線上直播

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