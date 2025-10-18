　
政治

卓伯源戴幸運小物！投票日喊「睡很好」 提改革3箭拚8萬票當選

記者唐詠絮／彰化報導

國民黨主席選舉今天（18日）正式登場。登記6號前彰化縣長卓伯源上午在父母陪同下，身穿藍色西裝、佩戴國旗小徽章，現身田中鎮黨部投票，現場支持者熱情歡呼。卓伯源受訪時神情輕鬆，提出「改革三支箭」主張，並預估當選門檻約8萬票，呼籲支持者全力催票。

▲國民黨主席6號候選人卓伯源現身投票。（圖／記者唐詠絮攝）

▲國民黨主席候選人卓伯源現身投票。（圖／記者唐詠絮攝）

上午各地投開票所陸續出現投票人潮。彰化縣縣黨部主委謝衣鳯於9時許穿著水藍色套裝前往溪州投票所；卓伯源則在9時50分抵達田中鎮黨部，與等候的黨員親切互動。

▲國民黨主席6號候選人卓伯源現身投票。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化縣縣黨部主委謝衣鳯前往溪州投票所投票。（圖／黨部提供）

投票過程發生一段插曲。田中鎮黨部一名黨員持黨證卻未繳黨費，試圖強行進入投票，經選務人員勸阻，驚動警方到場，未影響投票秩序。

卓伯源在接受媒體聯訪時，提出完整的改革主張。他強調當選後將推動「三支箭」，免收黨費吸引百萬黨員回娘家，推動黨務徹底民主化並啟動憲政改革。

在憲政改革方面，他具體主張實施內閣制、將監察委員與司法首長改由民選產生，並將法務部改隸監察院。兩岸關係上，他明確提出「一個中國、河洛傳承、復興中華」立場，主張在兩岸共享一中的前提下，努力將聯合國總部遷至台灣。

▲國民黨主席6號候選人卓伯源現身投票。（圖／記者唐詠絮攝）

▲國民黨主席候選人卓伯源對選情樂觀。（圖／記者唐詠絮攝）

談及選情，卓伯源展現信心「黨員同志聽到我的主張，我相信大家一定會支持我，這是一條可行且必然成功的道路。」他透露前一晚睡得很好，對選情樂觀。根據卓伯源評估，本次投票率約落在45%至55%之間，換算票數約15萬至18萬票，當選門檻約需8萬票。彰化縣作為關鍵選區，全縣黨員數達3.7萬人，具投票資格者15,511人，成為兵家必爭之地。

隨著投票持續進行，這場決定國民黨未來路線的黨魁之戰，結果即將揭曉。卓伯源最後再次向支持者喊話，期盼能衝高投票率，用選票支持他的改革藍圖。

▲國民黨主席6號候選人卓伯源現身投票。（圖／記者唐詠絮攝）

▲田中鎮國民黨部投開票所投票踴躍。（圖／記者唐詠絮攝）

10/17 全台詐欺最新數據

羅時豐跳女團舞！賣命唱跳15首　合作偉晉.愛紗…嚴藝文台下笑瘋

羅時豐跳女團舞！賣命唱跳15首　合作偉晉.愛紗…嚴藝文台下笑瘋
小S哭著走出來..抱著蔡康永崩潰　「我姐不在了，但我還在」

小S哭著走出來..抱著蔡康永崩潰　「我姐不在了，但我還在」

「王世堅登金鐘」邰智源台上神模仿！　被安心亞爆料講錯詞...自嘲「沒出息」

「王世堅登金鐘」邰智源台上神模仿！　被安心亞爆料講錯詞...自嘲「沒出息」

Lulu搭綜藝大咖掀電視回憶殺！　鏡頭一轉...阿達.陳漢典坐一起

Lulu搭綜藝大咖掀電視回憶殺！　鏡頭一轉...阿達.陳漢典坐一起

大S帶著最美笑容現身螢幕！　14位故人緬懷…台下全看哭

大S帶著最美笑容現身螢幕！　14位故人緬懷…台下全看哭

