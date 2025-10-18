全聯新推超萌「米飛兔」康寧餐具　積分換購「最低29折起」

▲全聯推出「康寧 X Miffy」積分換購，多款超萌又實用的餐廚具，最低29折起。（圖／業者提供）



記者林育綾／綜合報導

全聯推出新一波積分換購，看準OL、小資女、主婦都愛的「Miffy兔」聯名「康寧餐具」，將超萌Miffy融入保溫杯壺、保鮮盒、廚房小家電等，為生活增添療癒，換購價最低29折起，會員單筆消費每滿100元可獲1積分，滿2積分、5積分或扣300福利點，加價299元至1,490元即可換購。

▲風靡全球70年的Miffy米飛兔，融入各款康寧餐廚具。（圖／業者提供）

全聯即日起至2026年1月4日推出「康寧 X Miffy」積分換購，看好風靡全球70年的Miffy米飛兔，融入各款超萌餐廚具，包括「康寧餐具Miffy 鋅陶瓷保溫杯（400ml）」為304不鏽鋼真空隔熱構造，長效保溫保冷，滑蓋設計隨開即飲，推出「探險」、「幸福」兩款花色，每款積分、福利點換購399元起，等同市價41折優惠。

▲▼康寧餐具Miffy 鋅陶瓷保溫杯、康寧餐具Miffy 鋅陶瓷手提保溫瓶。（圖／業者提供）

「康寧餐具Miffy 鋅陶瓷手提保溫瓶」採用鋅陶瓷抗菌內膽，全不鏽鋼上蓋材質，為飲品牢牢鎖溫，手提設計，外出免提袋，積分或福利點換購499元起，等於3折就能擁有。

萌力保溫杯「康寧餐具Miffy耐熱手提玻璃杯」有710ml 大容量，加上防滑底墊與提把設計，攜帶方便，減緩杯身傾倒，積分或福利點換購299元起，換算約市價31折。

Miffy廚房小家電、康寧超人氣鍋具，也讓下廚更得心應手，「康寧餐具 Miffy不鏽鋼電熱水壺」為316醫療級不鏽鋼內膽，1.8L大容量，內外雙層壺身防燙設計，積分或福利點換購849元起，等於33折。

▲康寧餐具Miffy不鏽鋼保溫壺2200ml、康寧餐具Miffy不鏽鋼電熱水壺1800ml，內膽皆為316醫療級不鏽鋼。（圖／業者提供）

「康寧餐具Miffy不鏽鋼保溫壺」內膽為316醫療級不鏽鋼，按壓式出水設計，單手好操作，V型壺嘴倒水不溢流，2200ml 大容量壺身滿足一天水量，積分或福利點換購799元起，相當於市價33折。

康寧暢銷鍋具則一次推出兩款，限量經典鍋具「康寧餐具 VISIONS 晶華透明鍋（3.8L）」為超耐熱玻璃聚熱保溫，弧形下傾式手把，提拿更省力，內嵌式鍋蓋可防止湯汁溢出，積分或福利點換購1,390元起，等於36折起換購。

「康寧餐具 VISIONS晶炫透明鍋3.5L」為耐熱玻璃材質，鍋身螺旋造型設計，風格獨特，積分或福利點換購1,290元起，約市價34折。

▲簡約美型「康寧餐具雙享蒸煮鍋」下層料理、上層蒸煮。（圖／業者提供）

還有簡約美型「康寧餐具雙享蒸煮鍋」下層料理、上層蒸煮，旋鈕設計簡單好上手，積分或福利點換購649元起，等於33折就能入手。

▲「康寧餐具Miffy不鏽鋼保鮮盒兩入組」34折起換購。（圖／業者提供）

食材保鮮由Miffy支援，「康寧餐具Miffy不鏽鋼保鮮盒兩入組820ml +1,250ml」為不鏽鋼材質，可微波，也能放入烤箱、電鍋，上蓋氣孔設計，冷藏洩壓好開蓋，四邊環扣，安全穩固，積分或福利點換購499元起，相當於約市價34折。

「康寧餐具Miffy耐熱玻璃儲物罐三入組」則為大口徑設計，利於清洗收納，上蓋為玻璃材質，罐蓋矽膠凹槽設計，可輕鬆堆疊，積分或福利點換購429元起，約29折優惠。

▼「康寧餐具Miffy耐熱玻璃儲物罐三入組」29折起換購。（圖／業者提供）



★7-ELEVEN X 寶可夢聯名

看準《寶可夢傳說 Z-A》遊戲正式發售話題超夯，7-ELEVEN 也再度與寶可夢合作，趁勢推出專屬鮮食，包括飯糰、上等蕉、CITY TEA現萃茶主題杯，此外還有寶可夢冒險之旅為主題的「人生飲料機」，即日起在全台20個據點設置。

▲7-ELEVEN推出「寶可夢人生飲料機」。（圖／業者提供）



此次7-11推出《寶可夢傳說Z-A》主題的人生飲料機，分別於全台交通轉運、國道服務商圈等地點設置。訓練家們可自由選擇「在與寶可夢的旅途中，你最想收穫什麼呢？」共有12個主題按鈕，包括相遇、信任、同伴、笑容、羈絆、成長、夢想、挑戰、重逢、勇氣、守護、回憶，每個按鈕對應不同類型的推薦飲料。

▲7-ELEVEN 打造超商專屬寶可夢聯名鮮食。（圖／業者提供）

聯名鮮食方面，包括「起司鮭魚炒飯飯糰」售價45元、「石安牧場溏心蛋飯糰」售價39元、「鮭魚鮭魚卵飯糰」售價45元，還有CITY TEA現萃茶也更換為寶可夢主題杯，讓粉絲在日常感受寶可夢魅力。

▼CITY TEA 現萃茶也換上「寶可夢主題杯」。（圖／業者提供）

