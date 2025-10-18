　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

全聯新推超萌「米飛兔」康寧餐具　積分換購「最低29折起」

▲▼全聯即日起至2026年1月4日推出「康寧 X Miffy」積分換購，多款超萌又實用的餐廚具，最低29折起。（圖／業者提供）

▲全聯推出「康寧 X Miffy」積分換購，多款超萌又實用的餐廚具，最低29折起。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

全聯推出新一波積分換購，看準OL、小資女、主婦都愛的「Miffy兔」聯名「康寧餐具」，將超萌Miffy融入保溫杯壺、保鮮盒、廚房小家電等，為生活增添療癒，換購價最低29折起，會員單筆消費每滿100元可獲1積分，滿2積分、5積分或扣300福利點，加價299元至1,490元即可換購。

▲▼全聯即日起至2026年1月4日推出「康寧 X Miffy」積分換購，多款超萌又實用的餐廚具，最低29折起。（圖／業者提供）

▲風靡全球70年的Miffy米飛兔，融入各款康寧餐廚具。（圖／業者提供）

全聯即日起至2026年1月4日推出「康寧 X Miffy」積分換購，看好風靡全球70年的Miffy米飛兔，融入各款超萌餐廚具，包括「康寧餐具Miffy 鋅陶瓷保溫杯（400ml）」為304不鏽鋼真空隔熱構造，長效保溫保冷，滑蓋設計隨開即飲，推出「探險」、「幸福」兩款花色，每款積分、福利點換購399元起，等同市價41折優惠。

▲▼全聯即日起至2026年1月4日推出「康寧 X Miffy」積分換購，多款超萌又實用的餐廚具，最低29折起。（圖／業者提供）

▲▼康寧餐具Miffy 鋅陶瓷保溫杯、康寧餐具Miffy 鋅陶瓷手提保溫瓶。（圖／業者提供）

▲▼全聯即日起至2026年1月4日推出「康寧 X Miffy」積分換購，多款超萌又實用的餐廚具，最低29折起。（圖／業者提供）

「康寧餐具Miffy 鋅陶瓷手提保溫瓶」採用鋅陶瓷抗菌內膽，全不鏽鋼上蓋材質，為飲品牢牢鎖溫，手提設計，外出免提袋，積分或福利點換購499元起，等於3折就能擁有。

萌力保溫杯「康寧餐具Miffy耐熱手提玻璃杯」有710ml 大容量，加上防滑底墊與提把設計，攜帶方便，減緩杯身傾倒，積分或福利點換購299元起，換算約市價31折。

Miffy廚房小家電、康寧超人氣鍋具，也讓下廚更得心應手，「康寧餐具 Miffy不鏽鋼電熱水壺」為316醫療級不鏽鋼內膽，1.8L大容量，內外雙層壺身防燙設計，積分或福利點換購849元起，等於33折。

▲▼全聯即日起至2026年1月4日推出「康寧 X Miffy」積分換購，多款超萌又實用的餐廚具，最低29折起。（圖／業者提供）

▲康寧餐具Miffy不鏽鋼保溫壺2200ml、康寧餐具Miffy不鏽鋼電熱水壺1800ml，內膽皆為316醫療級不鏽鋼。（圖／業者提供）

「康寧餐具Miffy不鏽鋼保溫壺」內膽為316醫療級不鏽鋼，按壓式出水設計，單手好操作，V型壺嘴倒水不溢流，2200ml 大容量壺身滿足一天水量，積分或福利點換購799元起，相當於市價33折。

康寧暢銷鍋具則一次推出兩款，限量經典鍋具「康寧餐具 VISIONS 晶華透明鍋（3.8L）」為超耐熱玻璃聚熱保溫，弧形下傾式手把，提拿更省力，內嵌式鍋蓋可防止湯汁溢出，積分或福利點換購1,390元起，等於36折起換購。

「康寧餐具 VISIONS晶炫透明鍋3.5L」為耐熱玻璃材質，鍋身螺旋造型設計，風格獨特，積分或福利點換購1,290元起，約市價34折。

▲▼全聯即日起至2026年1月4日推出「康寧 X Miffy」積分換購，多款超萌又實用的餐廚具，最低29折起。（圖／業者提供）

▲簡約美型「康寧餐具雙享蒸煮鍋」下層料理、上層蒸煮。（圖／業者提供）

還有簡約美型「康寧餐具雙享蒸煮鍋」下層料理、上層蒸煮，旋鈕設計簡單好上手，積分或福利點換購649元起，等於33折就能入手。

▲▼全聯即日起至2026年1月4日推出「康寧 X Miffy」積分換購，多款超萌又實用的餐廚具，最低29折起。（圖／業者提供）

▲「康寧餐具Miffy不鏽鋼保鮮盒兩入組」34折起換購。（圖／業者提供）

食材保鮮由Miffy支援，「康寧餐具Miffy不鏽鋼保鮮盒兩入組820ml +1,250ml」為不鏽鋼材質，可微波，也能放入烤箱、電鍋，上蓋氣孔設計，冷藏洩壓好開蓋，四邊環扣，安全穩固，積分或福利點換購499元起，相當於約市價34折。

「康寧餐具Miffy耐熱玻璃儲物罐三入組」則為大口徑設計，利於清洗收納，上蓋為玻璃材質，罐蓋矽膠凹槽設計，可輕鬆堆疊，積分或福利點換購429元起，約29折優惠。

▼「康寧餐具Miffy耐熱玻璃儲物罐三入組」29折起換購。（圖／業者提供）

▲▼「康寧餐具Miffy耐熱玻璃儲物罐三入組」29折起換購。（圖／業者提供）

★7-ELEVEN X 寶可夢聯名

看準《寶可夢傳說 Z-A》遊戲正式發售話題超夯，7-ELEVEN 也再度與寶可夢合作，趁勢推出專屬鮮食，包括飯糰、上等蕉、CITY TEA現萃茶主題杯，此外還有寶可夢冒險之旅為主題的「人生飲料機」，即日起在全台20個據點設置。

▲7-ELEVEN推出「寶可夢人生飲料機」。（圖／業者提供）

此次7-11推出《寶可夢傳說Z-A》主題的人生飲料機，分別於全台交通轉運、國道服務商圈等地點設置。訓練家們可自由選擇「在與寶可夢的旅途中，你最想收穫什麼呢？」共有12個主題按鈕，包括相遇、信任、同伴、笑容、羈絆、成長、夢想、挑戰、重逢、勇氣、守護、回憶，每個按鈕對應不同類型的推薦飲料。

▲7-ELEVEN 打造超商專屬寶可夢聯名鮮食。（圖／業者提供）

聯名鮮食方面，包括「起司鮭魚炒飯飯糰」售價45元、「石安牧場溏心蛋飯糰」售價39元、「鮭魚鮭魚卵飯糰」售價45元，還有CITY TEA現萃茶也更換為寶可夢主題杯，讓粉絲在日常感受寶可夢魅力。

▼CITY TEA 現萃茶也換上「寶可夢主題杯」。（圖／業者提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
540 2 4069 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「我超幸運！」羅伯斯海景第一排看大谷翔平炸3轟：太震撼
威廉爆閃兵5個月奪獎！妻深夜吐心聲
加熱菸上架首日即下架！　出廠和送審竟不一致
快訊／37歲前韓職選手　直播中墜樓亡
大谷翔平3轟10K讓隊友集體驚呆！史奈爾：我根本做不到哈哈哈
首位華人諾貝爾獎得主逝世　楊振寧享嵩壽103歲
日本簽證費恐漲9倍！台灣免簽還是「要付入境費」　實施時間曝
大谷翔平今天表現完美　釀酒人教頭點出與道奇差距：輸在細節
輸給小S！陳漢典半夜「真實反應全被截圖」　25字超有愛：有看

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

全聯新推超萌「米飛兔」康寧餐具　積分換購「最低29折起」

全家「香菜霜淇淋」擴大販售　全台17門市吃得到

全聯萬聖節「喊通關密語」免費領糖果　滿額再送3款限定帽

舉杯歡慶啤酒節！Solaire Resort盛大德國啤酒節登場　再推全新Golf Suite奢華體驗

爵韻共酩｜亞伯樂「伯樂酩曲」巨型雙桶首現臺中　以工藝詮釋樂與酒的完美平衡

7-11推《寶可夢Z-A》鮮食、主題杯　20門市設「人生飲料機」

咖啡買1送1、飲料泡麵買2送2　超商「周末優惠」一次看

全家生甜甜圈掀熱潮　網讚：「打趴外面甜點店！」2件69折網友瘋搶購！

速食店披薩優惠整理包　必勝客199元起、拿坡里買1送1

你也是暈船仔嗎？首支「情歌熟成」高粱酒　讓你一口喝到愛情味道

羅時豐跳女團舞！賣命唱跳15首　合作偉晉.愛紗…嚴藝文台下笑瘋

小S哭著走出來..抱著蔡康永崩潰　「我姐不在了，但我還在」

「王世堅登金鐘」邰智源台上神模仿！　被安心亞爆料講錯詞...自嘲「沒出息」

Lulu搭綜藝大咖掀電視回憶殺！　鏡頭一轉...阿達.陳漢典坐一起

大S帶著最美笑容現身螢幕！　14位故人緬懷…台下全看哭

小S奪主持人獎！淚謝大S鼓勵　獻給S媽：也許能填滿她心裡的洞

BLACKPINK深夜抵高雄！　Lisa超萌探頭打招呼

Lulu緊摟陳漢典！和吳宗憲走紅毯　他告白：主持最大獎就是黃路梓茵

女兒為親爸竟推開正宮媽　她連擋3次防守也攔不住

棒棒堂合體奪「實境節目主持人」　感言大超時...陶晶瑩虧：真的沒在怕#星光雲REELS

全聯新推超萌「米飛兔」康寧餐具　積分換購「最低29折起」

全家「香菜霜淇淋」擴大販售　全台17門市吃得到

全聯萬聖節「喊通關密語」免費領糖果　滿額再送3款限定帽

舉杯歡慶啤酒節！Solaire Resort盛大德國啤酒節登場　再推全新Golf Suite奢華體驗

爵韻共酩｜亞伯樂「伯樂酩曲」巨型雙桶首現臺中　以工藝詮釋樂與酒的完美平衡

7-11推《寶可夢Z-A》鮮食、主題杯　20門市設「人生飲料機」

咖啡買1送1、飲料泡麵買2送2　超商「周末優惠」一次看

全家生甜甜圈掀熱潮　網讚：「打趴外面甜點店！」2件69折網友瘋搶購！

速食店披薩優惠整理包　必勝客199元起、拿坡里買1送1

你也是暈船仔嗎？首支「情歌熟成」高粱酒　讓你一口喝到愛情味道

管媽哭了？為海研預算懇求藍白　竟遭網友惡搞「沒出息」

悍將感恩會／球員、球迷角色自由切換　「邦迷」劉承佑：乖乖排隊

賓賓哥自掏腰包！「出動十多台挖土機」救援花蓮　見屋主哽咽求助出手了

「我超幸運！」羅伯斯海景第一排看大谷翔平炸3轟：太震撼

40年老透天「屋主重新拉過線」心動想入手！苦主勸退：都是話術

主播突請假！親回：絕對不是因為玩《寶可夢傳說 Z-A》…遊戲剛開賣

威廉爆閃兵5個月奪獎！妻深夜吐心聲：沒發生你就不會從繁忙工作中回家

酒駕PO罰單喊「殺小」！極惡累犯開BMW逆衝　幼園女師慘被撞死

加熱菸上架首日即下架！石崇良喊追業者責任：送審樣本與出廠不同

泰女毒蟲「在法院人間蒸發」！爬拘留室通風口脫逃　14歲兒接應

第一個獎就嚴重超時！　董月花.福州伯台上吵架

消費熱門新聞

超商周末「買1送1、買2送2」優惠一次看

家庭機車選購調查結果出爐

全家「香菜霜淇淋」擴大門市販售

全家生甜甜圈掀熱潮　網讚：「打趴外面甜點店！」

肯德基、頂呱呱買1送1只有今天

你也是暈船仔嗎？首支「情歌熟成」高粱酒　讓你一口喝到愛情味道

7-11推「寶可夢人生飲料機」、鮮食一次看

板橋大遠百週年慶起跑　光速解鎖購物攻略

超商限時「買1送1」懶人包！飲料零食、日用品下殺

3家速食店最新披薩優惠整理包

全聯推萬聖節限定零食、甜點　滿額送帽子

全聯推出超萌「Miffy兔」康寧餐具29折起

肯德基台酒花雕紙包雞睽違4年回歸

雷射能量不是高就好，穩定輸出才是關鍵

更多熱門

相關新聞

全聯推萬聖節限定零食、甜點　滿額送帽子

全聯推萬聖節限定零食、甜點　滿額送帽子

為迎接萬聖節，全聯、大全聯紛紛推出多項應景活動與優惠，即日起至10月31日，凡購買糖果、巧克力、常溫果凍、咖哩相關商品，單筆每滿199元即可獲得限量「萬聖節紙帽」一頂，有「福利熊、芭樂狗、大全熊」3款，數量有限。此外，10月25日至10月31日，只要到店內喊出「不給糖就搗蛋」通關密語，即可免費領取萬聖節限定糖果一份，每人限領一次，送完為止。

星巴克 × miffy聯名系列好粉嫩

星巴克 × miffy聯名系列好粉嫩

不是全支付！全聯「最優惠結帳方式」曝

不是全支付！全聯「最優惠結帳方式」曝

全聯、家樂福上百商品「買1送1」

全聯、家樂福上百商品「買1送1」

九族文化村　理光頭+滿18歲免費入園

九族文化村　理光頭+滿18歲免費入園

關鍵字：

全聯康寧餐具Miffy米飛兔聯名

讀者迴響

熱門新聞

快訊／陳偉霆曬超音波照官宣得子！　情定大陸超模何穗

金鐘獎／小煜台上哭了！獎獻大兒子

快訊／靳珩隧道凌晨驚見「水進來了」

快訊／國健署下令8品項加熱菸「未標尼古丁含量」即刻下架

金鐘獎／小S痛哭「S媽傳催淚訊息」！

傳大同釋出中山北黃金地　力拚輝達落台北

埃及展「1類人不能去」看完吐又暈！奇美博物館回應了

太魯閣鏡頭君掛了！　立霧溪堰塞湖溢流淹進靳珩隧道

小S憋不住了！逼問Lulu「陳漢典GG尺寸」

金鐘獎／小S奪獎全場哭翻！評審主任曝「壓倒性勝利」關鍵：不是因為大S

太魯閣立霧溪堰塞湖「今昔照片」曝光！　驚人差別全傻眼

金鐘獎／小S復出這天「長相超像大S」！一票網友認證

大谷史詩級演出！道奇前進世界大賽

金鐘獎／大S帶著最美笑容現身螢幕！台下全看哭

叫賣哥突約大牙見面「有事想請妳幫忙」

更多

最夯影音

更多
羅時豐跳女團舞！賣命唱跳15首　合作偉晉.愛紗…嚴藝文台下笑瘋

羅時豐跳女團舞！賣命唱跳15首　合作偉晉.愛紗…嚴藝文台下笑瘋
小S哭著走出來..抱著蔡康永崩潰　「我姐不在了，但我還在」

小S哭著走出來..抱著蔡康永崩潰　「我姐不在了，但我還在」

「王世堅登金鐘」邰智源台上神模仿！　被安心亞爆料講錯詞...自嘲「沒出息」

「王世堅登金鐘」邰智源台上神模仿！　被安心亞爆料講錯詞...自嘲「沒出息」

Lulu搭綜藝大咖掀電視回憶殺！　鏡頭一轉...阿達.陳漢典坐一起

Lulu搭綜藝大咖掀電視回憶殺！　鏡頭一轉...阿達.陳漢典坐一起

大S帶著最美笑容現身螢幕！　14位故人緬懷…台下全看哭

大S帶著最美笑容現身螢幕！　14位故人緬懷…台下全看哭

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面