民生消費

全聯萬聖節「喊通關密語」免費領糖果　滿額再送3款限定帽

▲▼全聯、大全聯萬聖節優惠。（圖／業者提供）

▲全聯、大全聯推出萬聖節優惠，消費滿額送「萬聖節紙帽」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

為迎接萬聖節，全聯、大全聯紛紛推出多項應景活動與優惠，即日起至10月31日，凡購買糖果、巧克力、常溫果凍、咖哩相關商品，單筆每滿199元即可獲得限量「萬聖節紙帽」一頂。此外在10月25日至10月31日，只要到店內喊出「不給糖就搗蛋」通關密語，即可免費領取萬聖節限定糖果一份，每人限領一次，送完為止。

全聯看準萬聖節糖果需求，10月17日至10月30日於實體門市推出優惠，購買糖果、巧克力、果凍單筆滿199元，即贈送150福利點。消費者不僅能集點，還能獲得限量超萌「萬聖節紙帽」，有「福利熊、芭樂狗、大全熊」3款，讓逛街氣氛更加熱鬧。全台各門市也規劃萬聖節主題打卡區、限定活動，營造濃厚節慶氛圍。

▲▼全聯、大全聯萬聖節優惠。（圖／業者提供）

▲全聯、大全聯買萬聖節相關指定品，單筆每滿199元即可獲得限量「萬聖節紙帽」。（圖／業者提供）

●萬聖節派對

今年「天母萬聖節嘉年華」將於10月25日周六在天母運動公園盛大舉行，全聯人氣吉祥物「福利熊」、「水果探險隊」大全聯的「大全熊」也將以萬聖節造型現身同樂。當天下午1點在大葉高島屋戶外廣場，還有糖果、南瓜桶發送，下午3點則在天母運動公園舞台區帶來舞蹈表演，現場還有福利熊見面會，讓大小朋友能近距離互動、合照。

大全聯則自10月17日起在全台門市同步展開萬聖節闖關打卡活動，消費者可在限定打卡區完成五道任務並拍照，即可獲得資料夾、大全熊紙帽。此外還有年糕DIY體驗，歡迎親子一同發揮創意，打造屬於自己的搞怪點心。

▲▼全聯、大全聯萬聖節優惠。（圖／業者提供）

▲全聯、大全聯推出「萬聖節零食」。（圖／業者提供）

●萬聖節限定零食

「萬聖節限定零食」也同步上架。全聯、大全聯推出多款應景商品，包括「77乳加 經典乳加×濃乳加派對分享包」可吃到可可增量50%的濃乳加，10月17日至10月30日每包99元。「Yupi呦皮造型軟糖－骷髏頭／吸血獠牙」獨立包裝方便分享，每包96元。

「旺仔小饅頭餅乾南瓜口味」限定南瓜造型包裝，可DIY成萬聖節手提袋，每包63元。另有全聯限定「浪味仙洋芋捲（黑松露／紫蘇野梅／魅藍輕鹽）」3款新口味，每包27元，都是萬聖節限定。

●生鮮優惠

想辦派對也可把握生鮮特惠，像是「台灣霜降僧帽肉切片」、「澳洲嫩肩牛排」、進口水果等皆有優惠。人氣「挪威鮭魚菲力」10月17日至10月30日單盒原價298元，特價199元，等於約67折優惠。此外，單筆購買鮭魚菲力加上指定挪威鮭魚系列商品任一件，還可再現折30元。

想搭配咖哩料理也有蔬菜好選擇，全聯販售「產銷履歷櫛瓜」，10月17日至10月23日單袋特價99元；大全聯則推出「台灣南瓜」，同期間每公斤75元，兩者都適合與咖哩一同烹調，清爽脆甜又入味。全聯還舉辦咖哩料理賽，11月2日前上傳創意料理就有機會抽大獎，參與投票也能抽福利熊周邊商品。

●萬聖限定麵包甜點

全聯阪急麵包、大全聯烘焙坊也推出「萬聖節限定麵包、甜點」。全聯阪急推出「獨眼草莓怪」、「布朗尼波羅怪」、「木乃伊巧克力」等造型麵包，3款商品每項原價35元，任選「2件特價65元」。大全聯的「木乃伊偶」、「巫婆手指」、「草莓尖叫怪」，從外觀到口感都充滿節慶趣味，讓萬聖節派對氣氛更加分。

★愛買「泡麵大賞」

愛買量販看準國人對泡麵的高需求，即日起至10月28日推出 「泡麵大賞」，一口氣上架數十款泡麵新品，並拓展至「湯泡飯」系列，滿足「麵食控」與「米飯控」雙重需求。

▲▼愛買推出「泡麵大賞」。（圖／業者提供）

▲愛買「泡麵大賞」蒐羅多款新品。（圖／業者提供）

像是韓國超人氣品牌Pulmuone 紅蟹風味炒碼麵、八道奶油起司辣雞鐵板炒麵、KORENO可蕾諾湯麵、韓國CJ乾拌麵、三養火辣雞肉鐵板炒麵等，多款品牌新品上市。另外，東南亞風味MR.HOO米麵線、米大師的台式紅蔥肉燥湯泡飯，全台分店上市。

愛買量販也同步公布近30天泡麵熱銷排行榜，統計顯示，統一、維力、味味A、科學麵，依舊穩居銷售主力，人氣不墜。另外，台酒泡麵系列雖未進入前5名榜單，但銷售表現前10名仍相當亮眼。為回饋泡麵愛好者，凡購買台酒泡麵系列滿299元，即可現折25元。

▼愛買「泡麵大賞」台酒系列滿額現折。（圖／業者提供）

▲▼愛買推出「泡麵大賞」。（圖／業者提供）

陳漢典當眾告白「Lulu超甜1動作」全被拍！　網喊：太甜了

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

