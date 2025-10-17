「台灣文化日」34場活動北中南展開　深入書店、美術館與社區

▲文化部宣告「2025台灣文化日」啟動。（圖／文化部）

記者林育綾／台北報導

文化部今（17）日於台北新芳春茶行宣布「2025台灣文化日」系列活動正式啟動，今年以「文化鬥陣來－行出台灣家己的路」為主題，呼應百年前「台灣文化協會」推動啟蒙運動的精神，即日起至11月2日，全台北、中、南部將展開共34場活動，橫跨書店、劇場、酒吧、美術館等不同場域。

文化部長李遠在致詞時表示，台灣從殖民到移民社會，歷史常被抹去，而在反抗殖民者時，台灣新文化運動、台灣文化協會在這樣的氣氛中誕生，一個是反抗殖民，一個是傳承文化。他也回憶過去有「禁歌」的年代，尤其台語歌曾被視為「低俗」，他也為此反抗，甚至自願當審查委員，讓台語歌有機會通過。

李遠也說，自己上任文化部長後則發現，文化部贊助活動或作品時，經常掛名「指導單位」，讓他很困惑，他認為這是殖民時代的痕跡，才會有禁歌、剪電視、剪電影，像是政府認為「我指導你」、「我比你高級、我教你」。

不過他提出質疑後也發現，公文規定難以因為他一句話輕易改，後來他發現有一天改為「贊助單位」，象徵政府不再扮演高高在上的角色，而是與民間並肩合作，因為文化的力量來自民間，政府不能指導，只能給資源。

▲2025「台灣文化日」啟動，再現百年前文協精神。（圖／文化部）

2025年「台灣文化日」以「文化鬥陣來－行出台灣家己的路」為主題，強調文化是民主社會的底蘊，也是公民行動的日常實踐。主題活動「藝日文化人」今於大稻埕揭幕，白天舉行作家朱宥勳與張文薰的文學講座，探討文協精神在當代的延續與性別視野的開展；晚間則由阮劇團與音樂人裝咖人、鄭宜農接力演出，將文學、戲劇與音樂融合成一場深具台灣風格的文化盛宴。

系列活動自即日起至11月2日，橫跨北、中、南三地舉行，共34場包括講座、讀劇、書展、音樂會與Podcast Live特別場，深入書店、美術館與社區場域，串連台灣各地的文化能量。民眾可在台中中央書局聽講讀書、於嘉義勇氣書房與在地故事對話、在新竹東門REC&LiVE感受聲音時代的迴響、或於台南宮後食酒號舉杯談文化，讓文化成為生活的一部分。相關訊息請可至台灣文化日網站查詢。