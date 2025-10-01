公費流感+新冠疫苗同步開打　台中醫院專區出現「捲袖人潮」

▲一對夫妻開心比叉腰動作，象徵守護健康的決心。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

114年公費流感疫苗與新冠疫苗今（1）日開打！衛福部台中醫院特別在院內長照大樓地下一樓第八會議室設置「流感專區」，提供「左流右新」雙疫苗接種服務，方便符合資格民眾一次完成雙重防護。台中醫院更同步前進校園、里民活動中心，共規劃21場施打場次。今開打首日，流感專區就有103人完成接種。

上午8點多，台中醫院專區外已湧現排隊人潮，其中一對82歲陳先生與80歲陳太太夫妻牽手報到，兩人連袂接種「左手打流感、右手打新冠」雙疫苗，現場醫護直誇是「防疫模範夫妻」。兩人還在接種後開心比「雙手叉腰」動作拍照留念，笑說：「每年10月1日都準時來打，守護自己也守護家人！」溫馨畫面引來陣陣掌聲。

黃元德院長指出，疾管署參考WHO、美國CDC及國際研究，都證實同時接種流感與新冠疫苗是安全的，不僅能提升施打率、減少跑醫院次數，更可降低重症與死亡風險。他強調，「跑一趟醫院就能得到雙重保護」，鼓勵民眾踴躍接種。

根據規劃，台中醫院第一階段針對65歲以上長者及符合條件民眾，10月1日至3日每天上午8:30至11:30提供接種服務；第二階段則是50至64歲無高風險慢性病者，自11月3日至5日同時段施打。

台中醫院感染科主任陳宗家提醒，每年秋冬都是流感與新冠的流行高峰，今年尤其落在聖誕節、跨年人潮聚集期，而10月到12月間還有三個連假，民眾最好提前接種。疫苗需1至2週才能產生保護力，呼籲長者與慢性病患者等高風險群務必及早接種，「一次左流右新，雙重防護更安心」。

疾管署則表示，今年流感疫情嚴峻，自本月起擴大公費克流感用藥對象，除了孕婦與慢性病患者外，還將高中以下學生、養護中心與醫院醫護、幼兒托育人員納入，確保第一線守護族群一旦感染，可即時獲得治療，降低傳染風險。

黃元德院長最後強調，台中醫院除院內專區外，還設有社區流感疫苗施打站，呼籲民眾「早打早安心」，盡快完成接種，守護自身與家人健康。

▲台中醫院流感專區外，上午已有民眾排隊等待施打。（圖／記者游瓊華翻攝）

