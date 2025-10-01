　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

公費流感+新冠疫苗同步開打　台中醫院專區出現「捲袖人潮」

▲一對夫妻開心比叉腰動作，象徵守護健康的決心。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲一對夫妻開心比叉腰動作，象徵守護健康的決心。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

114年公費流感疫苗與新冠疫苗今（1）日開打！衛福部台中醫院特別在院內長照大樓地下一樓第八會議室設置「流感專區」，提供「左流右新」雙疫苗接種服務，方便符合資格民眾一次完成雙重防護。台中醫院更同步前進校園、里民活動中心，共規劃21場施打場次。今開打首日，流感專區就有103人完成接種。

上午8點多，台中醫院專區外已湧現排隊人潮，其中一對82歲陳先生與80歲陳太太夫妻牽手報到，兩人連袂接種「左手打流感、右手打新冠」雙疫苗，現場醫護直誇是「防疫模範夫妻」。兩人還在接種後開心比「雙手叉腰」動作拍照留念，笑說：「每年10月1日都準時來打，守護自己也守護家人！」溫馨畫面引來陣陣掌聲。

黃元德院長指出，疾管署參考WHO、美國CDC及國際研究，都證實同時接種流感與新冠疫苗是安全的，不僅能提升施打率、減少跑醫院次數，更可降低重症與死亡風險。他強調，「跑一趟醫院就能得到雙重保護」，鼓勵民眾踴躍接種。

根據規劃，台中醫院第一階段針對65歲以上長者及符合條件民眾，10月1日至3日每天上午8:30至11:30提供接種服務；第二階段則是50至64歲無高風險慢性病者，自11月3日至5日同時段施打。

台中醫院感染科主任陳宗家提醒，每年秋冬都是流感與新冠的流行高峰，今年尤其落在聖誕節、跨年人潮聚集期，而10月到12月間還有三個連假，民眾最好提前接種。疫苗需1至2週才能產生保護力，呼籲長者與慢性病患者等高風險群務必及早接種，「一次左流右新，雙重防護更安心」。

疾管署則表示，今年流感疫情嚴峻，自本月起擴大公費克流感用藥對象，除了孕婦與慢性病患者外，還將高中以下學生、養護中心與醫院醫護、幼兒托育人員納入，確保第一線守護族群一旦感染，可即時獲得治療，降低傳染風險。

黃元德院長最後強調，台中醫院除院內專區外，還設有社區流感疫苗施打站，呼籲民眾「早打早安心」，盡快完成接種，守護自身與家人健康。

▲台中醫院流感專區外，上午已有民眾排隊等待施打。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台中醫院流感專區外，上午已有民眾排隊等待施打。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


09/30 全台詐欺最新數據

424 1 1879 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

奇蹟！救災第八天「車上找到倖存狗狗」　志工救援急送醫
快訊／紅警警戒中！花蓮光復鄉10／2繼續停班停課
馬太鞍溪堰塞湖「紅警續發」！水位降118m仍嚴陣以待
范冰冰入圍金馬影后爆「失聯中」！　工作室：再入中國台灣
1500坪「內建火車」民宿毀了！小狗困9天奇蹟生還
獨／富二代涉下藥偷拍多女卻脫罪　被害女淚求立委幫忙
快訊／北北桃YouBike大當機！交通局回應了

公費流感疫苗開打　台中動漫角色陪學童學防疫

公費流感疫苗開打　台中動漫角色陪學童學防疫

2025年公費流感疫苗今（1）日正式開打，台中市政府衛生局選在北區健行國小舉辦宣導記者會，特別邀請孩子最喜愛的動漫角色現身演出，透過趣味話劇傳遞「打流感疫苗，守護自己與家人」的重要性，吸引上百名師生熱情參與，現場笑聲不斷。

高市流感疫苗開打　接種資格一次看　

高市流感疫苗開打　接種資格一次看　

公費流感疫苗開打！學校註明「非高端」

公費流感疫苗開打！學校註明「非高端」

台南10/1同步開打流感與新冠疫苗盡早接種保護自己與家人

台南10/1同步開打流感與新冠疫苗盡早接種保護自己與家人

「鏟子超人」可打公費流感、新冠疫苗

「鏟子超人」可打公費流感、新冠疫苗

流感疫苗新冠疫苗台中醫院疫苗接種

趙露思新劇《許我耀眼》哭戲超強！　爸媽偏心...她淚崩「哭到講話含糊」

趙露思新劇《許我耀眼》哭戲超強！　爸媽偏心...她淚崩「哭到講話含糊」
富邦悍將投手老家毀了！舅媽「掃到半殘」依舊正向：不哭！不能一直哀愁

富邦悍將投手老家毀了！舅媽「掃到半殘」依舊正向：不哭！不能一直哀愁

無畏嘲諷！吊車大王攜愛女直衝災區救援　喊話：戰到最後一兵一卒

無畏嘲諷！吊車大王攜愛女直衝災區救援　喊話：戰到最後一兵一卒

孫德榮為于朦朧超渡「他叫我爸爸」　收「愛徒託夢哭訴」嘆：活得太正直

孫德榮為于朦朧超渡「他叫我爸爸」　收「愛徒託夢哭訴」嘆：活得太正直

一待就是16年！從打工做到管理職 這品牌如何留住員工

一待就是16年！從打工做到管理職 這品牌如何留住員工

