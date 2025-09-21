一鍋燒酒雞喚回記憶！86歲失智總鋪師重現神級手藝　逼哭家人

▲86歲的「阿琴姊」曾是位能一手包辦數十人份料理的總鋪師，她的拿手菜燒酒雞更是許多人難忘的美味。（圖／ETtoday新聞雲示意圖）



記者游瓊華／台中報導

今天是921國際失智日，根據統計，2024年台灣65歲以上長者失智盛行率達8%。86歲的「阿琴姊」曾是位能一手包辦數十人份料理的總鋪師，她的拿手菜燒酒雞更是許多人難忘的美味。然而，兩年前她開始出現失智症狀，不僅出門找不到錢包，回家也忘了帶鑰匙，經診斷為初期失智。家人雖安排她到失智據點上課延緩退化，但仍對病情感到憂心。

今年初，衛福部台中醫院神經內科醫師王星翰為阿琴姊開立了一張特別的「生活處方箋」，建議從她最熟悉的「廚藝」著手。失智據點的個管師因此為她策劃了一場30人份的「燒酒雞餐會」，讓阿琴姊重現總鋪師的風采。

餐會當天，阿琴姊在家人協助下採買備料、親自下廚。當一大鍋燒酒雞搬到據點，鍋蓋掀開的瞬間，濃郁香氣立刻瀰漫全場，熟悉的美味讓在場的學員與老師們讚不絕口。阿琴姊更重現總鋪師的豪氣，熱情招呼大家「吃不完打包！」這一幕讓所有家屬感動不已，也見證了非藥物治療的奇蹟。

▲台中醫院神經內科醫師王星翰指出，台灣65歲以上長者失智盛行率已達8%，是每個家庭都可能面臨的課題。（圖／記者游瓊華翻攝）



王星翰解釋，這就是「生活處方箋」的威力。除了藥物，透過園藝、音樂、廚藝等患者熟悉的興趣，能喚醒他們深層的程序性記憶，延緩失智惡化，也為家庭生活增添樂趣。他指出，台灣65歲以上長者失智盛行率已達8%，是每個家庭都可能面臨的課題。

王星翰提醒，若家人出現「空間、記憶、判斷、執行」四方面障礙，如無法勝任熟悉事務或個性轉變，應及早就醫，避免錯過黃金治療期，並預防走失或遭詐騙等憾事發生。