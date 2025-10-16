　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

情侶吵架他拿鐵鎚砸家　女友找親友調解反遭「關陽台」怒告

▲情侶吵架,分手,離婚。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲情侶吵架示意圖。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名張姓男子與同居女友爆發激烈口角，一時氣憤，不但持鐵鎚猛砸鞋櫃、公仔，還誤傷女友小腿，女友情急求援，兩名好友火速趕來「調停」，沒想到3人在陽台抽菸談心時，張男竟故意從屋內反鎖落地窗，把眾人活活困在陽台上，任憑他們狂拍玻璃求救也不理。最後只好打電話找朋友「破門相救」，法院審理後，依妨害自由罪判楊男拘役30日，得易科罰金。

判決指出，去年11月某日清晨，張男與傅姓女友吵得不可開交，情緒失控拿起鐵鎚亂砸，怒氣波及鞋櫃、公仔，還打中傅女左腿，留下大片紅腫。傅女嚇得趕緊打電話求助，兩名友人立刻趕到現場。

原以為風暴暫歇，女友等3人到陽台抽菸緩和氣氛，沒想到張男竟「腦波短路」，冷不防從屋內鎖上落地窗，把他們全關在外面，3人拍門、喊叫都無人理會，只能打電話求援，另一批友人趕到後才成功破門救人。

張男事後辯稱「我只是習慣鎖門，沒注意有人在外面」，還硬拗說「門有開，只是沒開到底」。但法官調閱現場影像與照片，認為被害人供詞一致、張男說法反覆閃爍，明顯是在狡辯。

法官認為張男明知他人仍在陽台卻將門反鎖，導致3人受困，明確侵害他人行動自由，依妨害自由罪判處拘役30日，得易科罰金，全可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
580 2 9360 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
懶人包／藍黨主席選舉密碼解析！　24年10次改選「朱立倫創2
不必裝傻！說的就是劉秀玲　檢直中紅心成應曉薇加保500萬關鍵
快訊／台中2人遭砍！　血噴滿地
北士科T17、T18動土　新壽喊打造「新光水岸森林園區」
加熱菸將上市　「開箱分享」最重罰2500萬
直擊／2PM玉澤演證實：來台灣拍戲！同框大咖影后
快訊／印尼發生規模6.7地震
快訊／台積電Q3財報令外界驚豔　ADR夜盤先飆逾4%
去花蓮救災！　他已失蹤10天
被漲租1.5倍　租客怒掛布條控「錯在貧窮」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

代收貨款變私帳！基隆宅配員侵占23萬　分期賠償獲緩刑3年

快訊／台中驚悚砍殺！2人「胸、頸」中刀...血噴滿地送醫搶救

不必裝傻！說的就是劉秀玲　檢直中紅心成應曉薇加保500萬關鍵

「家庭代工」淪陷阱！23人遭詐3338萬　詐團手法曝光

75歲翁花蓮救災半路失蹤已10天！家人報警協尋...也請鏟子超人幫忙

痴情男跟騷前女友還痛毆她老公　不想坐牢提異議聲明被打臉

轉貼「盧秀燕普發4萬」2人移送　法官都不罰：言論自由

筆錄變臉書貼文！北市帥警涉瀆職罪遭送辦　檢不起訴理由曝

情侶吵架他拿鐵鎚砸家　女友找親友調解反遭「關陽台」怒告

快訊／台南貨車撞電桿！「副駕女遭夾困」無呼吸心跳　送醫搶救中

現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫

台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

曾莞婷金鐘目標：上台嗆瓊煖姐XD　紅毯要最辣「畢竟準備27年」

金鍾國「從不丟內褲」破洞照穿！XD　池錫辰被劉在錫爆料「在家都半裸」

威廉涉逃兵首露面認「六棒都沒當」　曝當年想不周全道歉：當做負面教材

小S金鐘復出！派翠克：她準備好了　得獎要公開祕密故事「沒得就不講」XD

館長不滿總統、行政院長出來洗風向　嗆：賴清德改當網軍好了

竹北女童溺斃！負責人「哽咽鞠躬道歉」被問事發經過：我也很想知道

代收貨款變私帳！基隆宅配員侵占23萬　分期賠償獲緩刑3年

快訊／台中驚悚砍殺！2人「胸、頸」中刀...血噴滿地送醫搶救

不必裝傻！說的就是劉秀玲　檢直中紅心成應曉薇加保500萬關鍵

「家庭代工」淪陷阱！23人遭詐3338萬　詐團手法曝光

75歲翁花蓮救災半路失蹤已10天！家人報警協尋...也請鏟子超人幫忙

痴情男跟騷前女友還痛毆她老公　不想坐牢提異議聲明被打臉

轉貼「盧秀燕普發4萬」2人移送　法官都不罰：言論自由

筆錄變臉書貼文！北市帥警涉瀆職罪遭送辦　檢不起訴理由曝

情侶吵架他拿鐵鎚砸家　女友找親友調解反遭「關陽台」怒告

快訊／台南貨車撞電桿！「副駕女遭夾困」無呼吸心跳　送醫搶救中

瞄準億元級高資產客戶　星展銀行推出頂級財富管理業務

Fubon Angels、林志傑助陣「台灣大日月潭花火音樂會」 共同傳遞熱血運動能量

代收貨款變私帳！基隆宅配員侵占23萬　分期賠償獲緩刑3年

妹子台鐵上「吃1物」被罵爆！阿姨怒嗆臭、不尊重　全場傻眼

3啦啦隊女神出國脫了！白天包緊緊「晚上只穿比基尼」站一排上圍超兇

黃國昌遭爆樣駭客入侵個資　內政部：戶政系統近5年未被干擾

曾跑龍套30年！徐灝翔過勞導致猛爆性肝炎　高中因長滿青春痘被嘲笑霸凌

AI需求太強勁！　台積電董座魏哲家：今年營收年增幅達30%中位數

快訊／台中驚悚砍殺！2人「胸、頸」中刀...血噴滿地送醫搶救

布蘭妮前夫也要出書爆料　氣到她反擊「情緒勒索慣犯」

【超暖風扇哥】高舉電風扇幫周圍觀眾狂送涼風XD

社會熱門新聞

北市超正女警「報到當天爆紅」！IG找到了

通緝犯北車性侵外籍女！2人竟是朋友　警證實

北車性侵案大逆轉！　網紅「打臉青鳥」罵錯人

傳播妹遭「滴管餵毒」性侵亡　變態淫男狂拍私密片

即／應曉薇復出涉恐嚇證人　明天加開羈押庭

5男為20歲正妹混戰　26歲情敵被捅17刀慘死

留言「問候黃捷媽媽」挨告！法官判無罪

雅虎奇摩知識+：小孩過世4天怎處理？　禮儀師鍵盤揪兇

「中壢怪人」嗆朋友名吃霸王餐　被本尊K到滿臉血

即／應曉薇明加開羈押庭　女兒害怕發文

當眾性侵震驚社會　北市警局公布5大作為

男大生繳不出學費輕生　留手機給家人「可賣掉換錢」

林森北水餃名店老闆曾是竹聯堂主　白目醉漢砸店被追砍

虐打未滿月兒致死　台中狠爸重判10年

更多熱門

相關新聞

想娶正妹女友！太愛貓「1年消費驚呆他」　全場搖頭

想娶正妹女友！太愛貓「1年消費驚呆他」　全場搖頭

「真的很想趕快結婚生小孩！」一名40歲男網友透露，女友外型亮眼又善良，但對方一年花費60萬、熱心救流浪貓、不想生小孩、家事全不會，談到婚禮和頭期款都說沒錢，更因為救貓的話題而爆氣。文章曝光後，網友一致回應，「價值觀不合就別結！」

公廁活春宮！男女「肉體交疊」穿透毛玻璃

公廁活春宮！男女「肉體交疊」穿透毛玻璃

新北男不滿遭趕出門　砍女友4刀被逮

新北男不滿遭趕出門　砍女友4刀被逮

火龍果、衣服全丟下樓！嘉義BMW苦主見一幕無奈笑了

火龍果、衣服全丟下樓！嘉義BMW苦主見一幕無奈笑了

中秋訂燒肉餐廳「女友家人開酸」　他1招讚爆

中秋訂燒肉餐廳「女友家人開酸」　他1招讚爆

關鍵字：

情侶吵架女友親友調解關陽台

讀者迴響

熱門新聞

鏟子超人急喊「這周末不要去光復鄉」　原因曝光

26歲女模詐騙業績未達標　遭活摘器官

普發1萬首批適用出爐　財長：11月上旬直接入帳最快領到

快訊／命理師卜陽過世！妻慟證實：睡夢中無病痛離開

76％台灣人用隨行杯「全球最高」

北市超正女警「報到當天爆紅」！IG找到了

風神成颱關鍵轉折　路徑南修可能衝登陸

玉女歌手變「外銀最美CEO」　掌管全球12兆資產

通緝犯北車性侵外籍女！2人竟是朋友　警證實

短劇《折腰》浴池「女幫男用手排毒」尺度太大！

北車性侵案大逆轉！　網紅「打臉青鳥」罵錯人

傳播妹遭「滴管餵毒」性侵亡　變態淫男狂拍私密片

不拿北市府的錢！北士科T17、T18移轉　新壽：輝達付補償金

「台大五姬」翁滋蔓結婚卡關爆內幕！

剛度完蜜月…土耳其等轉機「古娃娃直接被送醫」！

更多

最夯影音

更多
現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫

現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫
台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

曾莞婷金鐘目標：上台嗆瓊煖姐XD　紅毯要最辣「畢竟準備27年」

曾莞婷金鐘目標：上台嗆瓊煖姐XD　紅毯要最辣「畢竟準備27年」

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面