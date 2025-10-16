情侶吵架他拿鐵鎚砸家　女友找親友調解反遭「關陽台」怒告

▲情侶吵架示意圖。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名張姓男子與同居女友爆發激烈口角，一時氣憤，不但持鐵鎚猛砸鞋櫃、公仔，還誤傷女友小腿，女友情急求援，兩名好友火速趕來「調停」，沒想到3人在陽台抽菸談心時，張男竟故意從屋內反鎖落地窗，把眾人活活困在陽台上，任憑他們狂拍玻璃求救也不理。最後只好打電話找朋友「破門相救」，法院審理後，依妨害自由罪判楊男拘役30日，得易科罰金。

判決指出，去年11月某日清晨，張男與傅姓女友吵得不可開交，情緒失控拿起鐵鎚亂砸，怒氣波及鞋櫃、公仔，還打中傅女左腿，留下大片紅腫。傅女嚇得趕緊打電話求助，兩名友人立刻趕到現場。

原以為風暴暫歇，女友等3人到陽台抽菸緩和氣氛，沒想到張男竟「腦波短路」，冷不防從屋內鎖上落地窗，把他們全關在外面，3人拍門、喊叫都無人理會，只能打電話求援，另一批友人趕到後才成功破門救人。

張男事後辯稱「我只是習慣鎖門，沒注意有人在外面」，還硬拗說「門有開，只是沒開到底」。但法官調閱現場影像與照片，認為被害人供詞一致、張男說法反覆閃爍，明顯是在狡辯。

法官認為張男明知他人仍在陽台卻將門反鎖，導致3人受困，明確侵害他人行動自由，依妨害自由罪判處拘役30日，得易科罰金，全可上訴。