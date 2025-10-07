水果、衣服全丟下樓！嘉義BMW「手機直插車頭燈」　苦主無奈笑了

▲嘉義有住戶爭吵時瘋狂往大樓外丟擲物品，其中一台手機剛好卡在轎車的車頭燈裡。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）



記者翁伊森、黃資真／嘉義報導

嘉義市西區中興路一棟大樓昨(6日)晚間7時許，疑似發生住戶爭吵，不斷往外丟擲衣服、水果等雜物，其中一名遭波及的苦主正是嘉義市管樂團行政總監鄧杰翔，一支被丟出的手機正好插在車頭燈上，他笑說是不幸中的大幸，還建議他們可以多聽音樂陶冶性情。

鄧杰翔還原事發經過，昨晚中秋夜他開車載著妻子要去吃飯，當號誌轉為綠燈，剛起步不到2秒突然「咚」的一聲，以為是前輪壓到石頭，靠邊停下車一看發現竟是一支iPhone12不偏不倚的插在車頭燈，傻眼不已，還被旁人笑說「大哥你怎麼插了一支手機，要充電喔」，為了保險起見，他也到警局報案。

▲▼ 鄧杰翔的車頭燈有擦痕、板金也被砸出裂痕。



員警聽聞事發經過後，表示剛好同時間接到很多通報案電話，都是發生在中興路口附近，這才得知是大樓住戶吵架，往外丟擲物品。鄧杰翔笑說「平安就是福」，幸好沒正中擋風玻璃，更打趣提到為了申請保險，警方開出的車禍事故單中，對方是一台手機，讓他哭笑不得，也建議吵架的住戶可以多聽聽他們的音樂，陶冶性情。

▲被扔出的火龍果甚至砸破大樓遮雨棚。



警方表示，昨晚7時許獲報一處大樓有人在爭吵，過程中丟擲衣物、火龍果、蘋果等各式雜物，惟抵達時已無吵架情事，僅於現場發現手機遺落在一輛自小客車前車燈，因手機內無SIM卡且無法開機，警方依拾得物相關規定受理。另因住戶在大樓丟棄物品，有違反社會秩序維護法第63條第一項第4款規定，投擲有殺傷力之物品而有危害他人身體或財物之虞者，警方後續另依法處理。

▲車禍事故單的對方是一支手機。