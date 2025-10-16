老爸顧看A片！　2歲女兒被丟包「43°C車上」活活熱死

▲女童被獨自留在高溫車上，最終不幸中暑身亡。（示意圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

美國亞利桑那州發生離譜悲劇，一名37歲父親顧著看A片、打電動，竟把2歲小女兒留在車上超過3小時，導致孩子在109°F（約43°C）的高溫下中暑身亡。

《每日郵報》報導，去年7月9日，克里斯多夫（Christopher Scholtes）中午購物返家後，為了不吵醒熟睡女兒，便把孩子留在座位上，將車子停妥於自家車道後，獨自一人回到房子裡。

不過，他接下來卻忙著看A片、打電動並且喝了不少啤酒，完全忘記女兒被留在車上。直到下午4時妻子下班回家，才發現孩子已在車內昏迷不醒，送醫急救仍於1小時後宣告不治。

克里斯多夫原本宣稱，他只讓女兒在有空調的車內待了30分鐘，後來才改口坦承，他很清楚引擎會在30分鐘後自動熄火，意味著空調也會停止運作。其他證據顯示，克里斯多夫返家前，就曾兩度把小女兒獨留車內，首先前往加油站，接著在超市偷竊啤酒。

悲劇發生後，妻子悲痛欲絕地透過文字訊息斥責克里斯多夫，「我告訴過你別再把她們留在車裡，我說過多少次了？」克里斯多夫則坦承自己「殺了我們的寶貝」並道歉。另外2個女兒也告訴警方，父親經常因為「打電動而分心」，把她們留在車上。

本月14日開庭時，克里斯多夫被指控第一級謀殺罪，但他拒絕認罪。儘管妻子傷心欲絕，卻仍力挺丈夫，並且形容這起事件只是一場錯誤。