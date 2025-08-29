東京101人中暑亡　7成「冷氣沒開」悲劇曝光

▲東京築地場外市場街頭，外國遊客被噴水霧降溫。（圖／路透）

記者董美琪／綜合報導

東京都監察醫務院公布，今年6月以來至8月27日止，東京23區因中暑奪走101條人命，其中七成發生在家中未使用或未裝設冷氣的狀況下。

根據日本TBS電視台消息，死者以高齡者居多，約占八成以上，包含42名70多歲、32名80多歲，以及11名超過90歲長者。統計顯示，101名死者中有96人是在室內過世，其中11人家中未安裝冷氣，另有66人雖有設備卻未開啟，比例超過七成。

讀賣新聞引述日本總務省消防廳數據指出，自5月起至8月24日，全國已有8萬4521人因中暑送醫，刷新歷年紀錄。日本氣象廳則預測，9月受太平洋高壓影響，氣溫仍可能維持偏高，去（2024）年9月全國送醫人數首度突破1萬人，專家提醒務必落實防暑措施。

冷氣大廠大金（Daikin）提出省電建議，若外出時間僅半小時左右，冷氣維持運轉反而較省電；風量則建議設定「自動」模式，比長時間固定在「弱風」更有效率。

日本各地方政府也推出相關補助。東京都自8月30日起，針對高齡者購買冷氣機，補助金額統一調整為8萬日圓（約新台幣1萬7000元）；江戶川區則針對75歲以上長者家庭提供5000日圓補助，用於電費支出；福岡縣太宰府市則補貼最高3萬日圓，協助65歲以上居民添購冷氣設備。