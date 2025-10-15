　
社會 社會焦點 保障人權

疑輔助駕駛釀禍！國道楊梅休息站轎車狠撞3車　2人受傷

▲國道一號楊梅休息站昨晚再度傳出自小客車疑啟用輔助駕駛系統事故，停放停車格轎車與小貨車遭撞擊。（圖／國道二隊提供）

▲國1楊梅休息站發生轎車撞擊停車格內3輛車的事故。（圖／國道二隊提供）

記者沈繼昌／桃園報導

國道一號中山南向71.3公里處楊梅休息站昨（14）日晚間發生自小客撞擊停放停車格內3車事故，導致2人受傷。國道二隊查出，肇事自小客疑似啟動輔助駕駛系統，行經楊梅休息站時撞擊2輛自小客與1輛小貨車，肇事彭姓男子酒測值為零，肇事原因由國道二隊調查釐清。

國道二隊指出，昨晚8時45分許，國道1號南向71.3公里楊梅路段發生交通事故案，27歲彭姓男子駕駛黑色自小客進入楊梅休息站，突然失控撞擊停放停車格內2輛自小客與1輛小貨車，撞擊力道強勁讓現場路人傻眼。

▲國道一號楊梅休息站昨晚再度傳出黑色自小客車疑啟用輔助駕駛系統事故肇事。（圖／國道二隊提供）

▲國道一號楊梅休息站昨晚再度傳出黑色自小客車疑啟用輔助駕駛系統事故肇事。（圖／國道二隊提供）

國道二隊楊梅分隊員警到場後查出肇事彭姓男子疑似使用輔助駕駛系統而肇事，造成彭男與另一駕駛受到擦挫傷勢，彭男經員警實施酒測，酒測值為零，肇事現場於晚間9時25分完成排除，肇事原因正由警方調查釐清，彭男將面臨龐大後續理賠事宜。

▲國道一號楊梅休息站昨晚再度傳出黑色自小客車疑啟用輔助駕駛系統事故肇事，國道二隊楊梅分隊長趙冠瑜說明事故發生過程。（圖／國道二隊提供）

▲國道二隊楊梅分隊長趙冠瑜說明事故發生過程。（圖／國道二隊提供）

國道二隊呼籲，駕駛人開車應保持專注，避免因一時疏忽釀成事故，使用自動輔助駕駛並無法應付所有突發狀況，如未注意車前狀態而肇事致人重傷或死亡，將被吊扣或吊銷駕照。

入獄服刑了！通緝犯北車性侵酒醉外籍女　檢方訊後直接發監

桃園民宅凌晨大火！祖孫4人預防性撤離送醫　火勢延燒2小時撲滅

桃園平鎮環南路地下道竣工明通車　警籲請駕駛人遵循指示行駛

【公車變擂台】女通緝犯拖鞋狂巴！阿伯無影腳狠踹反擊

相關新聞

大園區深夜車禍！2人輕傷送醫救治

大園區深夜車禍！2人輕傷送醫救治

桃園市大園區國際路一段、民生路口處昨（26）日深夜發生3車連環追撞事故，謝姓男子追撞等候紅燈2輛自小客車，造成2人受到擦挫瘀傷，所幸意識清楚均送醫治療，並無生命危險；大園警方指出，肇事的謝男駕駛黑色休旅車疑似未注意前方路口紅燈直接追撞，3名駕駛均無酒駕情事，至於肇事原因仍待調查釐清。

24歲男國3猛撞施工緩撞車受傷送醫

24歲男國3猛撞施工緩撞車受傷送醫

楊梅休息站3年6起事故引發存廢討論　高公局：有一定需求

楊梅休息站3年6起事故引發存廢討論　高公局：有一定需求

電動車自撞一家5口3死！母抱4歲女坐前座

電動車自撞一家5口3死！母抱4歲女坐前座

國3小貨車自燃燒剩鐵架　2人受傷

國3小貨車自燃燒剩鐵架　2人受傷

