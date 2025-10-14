23歲女遭打死曝屍山區剩白骨！她良心不安1年後才說　4男女收押

▲玉里警分局將殺害現場封鎖。（圖／玉里警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

23歲金姓女子疑因金錢糾紛，遭結交的網友毆打致死，被丟在花蓮富里偏僻山區，警方表示，目前涉案4人已全部拘捕到案，由於4人說詞不一，互稱是其他人動手，頗有避重就輕嫌疑，訊後依殺人罪嫌移送法辦，檢方以涉嫌重大且有逃亡、串證之虞，向法院聲請羈押獲准。

▲12日上午8時許前往富里鄉產業道路順利尋獲被害人遺骸。

玉里警分局初步調查，金姓女子與莊姓女子及楊姓夫婦、陳姓男子於網路認識，去年暑假期間，金、莊2女與楊姓夫妻相約，找住在玉里鎮的陳姓男子遊玩，住在陳男租屋處。近期莊女被姊姊發現金流有異，被帶至警局，因其良心不安，說出驚人內幕：去年7月底一夥人因為金錢糾紛起爭執，失手打死金姓女子，棄屍在富里鄉偏僻山區。

由於案件發生至今已逾一年，期間因監視影像多已消失，警方偵查工作面臨極大挑戰；專案小組鍥而不捨、持續蒐證、訪查與偵訊，逐步釐清案情脈絡，11日晚間在玉里鎮上查獲另名涉嫌人，並於12日上午8時許前往富里鄉產業道路順利尋獲被害人遺骸。現場隨即通報刑事警察大隊與鑑識科人員到場勘驗採證；另兩名涉案共犯也於同日上午在花蓮市區遭警方拘提到案。

警方表示，目前涉案4人已全部拘捕到案，但嫌犯說詞不一，互稱是其他人動手頗有避重就輕嫌疑，警方訊後依殺人罪嫌移送法辦，檢方以涉嫌重大且有逃亡、串證之虞，向法院聲請羈押獲准。

玉里分局長黃清暉表示，警方始終秉持「勿枉勿縱、追根究柢」的精神，持續深挖案情、突破心防、抽絲剝繭，讓真相最終浮現，也盼能為被害人及其家屬討回公道。