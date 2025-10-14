　
社會 社會焦點 保障人權

被懷疑偷手機！23歲女遭打死棄屍　4男女互推責任全收押

▲12日上午8時許前往富里鄉產業道路順利尋獲被害人遺骸。（圖／玉里警分局提供，下同）

▲警方12日上午前往富里鄉產業道路順利尋獲被害人遺骸。（圖／玉里警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣玉里鎮殺人棄屍案，23歲金姓女子在網路認識外表中性的27歲莊姓女子並開始交往，去年6月間2人開始同居，分租住在玉里27歲楊姓夫妻的透天厝，去年8月楊妻懷疑金女偷竊手機，找來25歲陳姓友人與楊男3人對金女毆打致死，棄屍富里鄉六十石山的偏僻山路旁，案件爆發後檢方以涉嫌重大且有逃亡、串證之虞，向法院聲請羈押莊女等4人獲准。

▲12日上午8時許前往富里鄉產業道路順利尋獲被害人遺骸。（圖／玉里警分局提供，下同）

花蓮玉里警分局依據線索前往山區搜索，由陳男帶路在棄屍地點挖掘，找到藏放遺體的木櫃，包裹用的棉被、塑膠袋等，但死者金女部分，僅找到頭顱骨跟部分手部骨頭，現場疑似有雨水沖刷過，擴大搜索後，又找到一根肋骨。

▲12日上午8時許前往富里鄉產業道路順利尋獲被害人遺骸。（圖／玉里警分局提供，下同）

據初步了解，莊姓女子在女友死後，繼續使金姓女友的手機與金女家人互傳傳訊息索討生活費，同時拿金女的提款卡領錢花用長達一年多，莊女的姊姊發現莊女沒有工作卻一直領錢花用，相當可疑，擔心遭詐騙而拉著莊女去報案，詢問過程中說出金姓女友遭人打死，棄屍在富里荒野。

由於涉案4人對命案說詞不一相互推諉卸責，警方訊後依殺人罪嫌移送法辦，檢方以涉嫌重大且有逃亡、串證之虞，向法院聲請羈押獲准。

更多新聞
相關新聞

23歲女遭打死曝屍山區剩白骨　4男女互推全羈押

23歲女遭打死曝屍山區剩白骨　4男女互推全羈押

23歲金姓女子疑因金錢糾紛，遭結交的網友毆打致死，被丟在花蓮富里偏僻山區，警方表示，目前涉案4人已全部拘捕到案，由於4人說詞不一，互稱是其他人動手，頗有避重就輕嫌疑，訊後依殺人罪嫌移送法辦，檢方以涉嫌重大且有逃亡、串證之虞，向法院聲請羈押獲准。

23歲女遊花蓮遭打死棄屍！友人1年後才曝內幕

23歲女遊花蓮遭打死棄屍！友人1年後才曝內幕

男子亡閨蜜領走7萬6　這畫面讓法官判無罪

男子亡閨蜜領走7萬6　這畫面讓法官判無罪

頭痛人物打死前妻丟包　鄰居怒：好竹出歹筍

頭痛人物打死前妻丟包　鄰居怒：好竹出歹筍

即／台中女疑遭毆打丟包亡！前夫落跑被逮遭聲押

即／台中女疑遭毆打丟包亡！前夫落跑被逮遭聲押

