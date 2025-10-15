　
民生消費

全家霜淇淋限3天「買1送1」　加價購「超萌加油棒」應援周邊

▲▼全家推出周邊「Fami!ce多功能加油棒」，買霜淇淋加價129元可獲得。（圖／業者提供）

▲全家推出周邊「Fami!ce多功能加油棒」，買霜淇淋加價129元可獲得。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

中華職棒總冠軍賽即將熱血開打，全家Fami!ce霜淇淋今（15）日起推出周邊「Fami!ce多功能加油棒」共2款，分別為白色、黃色設計，凡購買霜淇淋加價129元即可獲得，讓消費者邊吃冰邊幫球隊加油。此外，10月17日至19日周末3天，再享Fami!ce霜淇淋「買1送1」。

▲▼全家推出周邊「Fami!ce多功能加油棒」，買霜淇淋加價129元可獲得。（圖／業者提供）

▲全家推出周邊「Fami!ce多功能加油棒」，買霜淇淋加價129元可獲得。（圖／業者提供）

全家表示，因應中華職棒總冠軍賽開打，即日起推出買Fami!ce霜淇淋可用129元加購「Fami!ce多功能加油棒」，在店舖現場可選購白色款，而黃色款採店舖預購限定。

此外，10月17日至10月19日周末五六日，全家Fami!ce霜淇淋享「買1送1」，但特別提醒，「加油棒加價購」與「買1送1」優惠不併用。

★萊爾富「果C果昔」新推「綠の拿鐵2.0」

萊爾富觀察到外食族對均衡飲食的需求持續上升，積極布局自有品牌健康鮮食與飲品市場，其中「果C果昔」新推出「綠の拿鐵2.0」，以「蔬菜之王」菠菜為主原料，富含維生素與礦物質，有助於抗氧化、保健視力、增強免疫系統，升級版本不僅營養加倍，口感更滑順清爽，成為外食族補充蔬菜、無負擔的健康飲品首選。

▼萊爾富「果C果昔」新推出「綠の拿鐵2.0」。（圖／業者提供）

▲▼萊爾富新品。（圖／業者提供）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

