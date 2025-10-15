ET民調／縣民有感！新竹14項政策調查出爐　平均支持度破八成五

記者陳弘修／台北報導

新竹縣長楊文科上任6年來，率領縣府團隊以打造新竹縣未來30年榮景為目標，透過「拚經濟、重文教、享福利、樂安居」四大施政主軸，目前已有階段性成果，實現「科技首都‧幸福竹縣」的願景也得到肯定。根據《ETtoday民調雲》最新調查結果顯示，楊文科在四大施政主軸下所推動的14項政策，獲得縣民高度支持，平均支持度達88.3%。

在14項政策中，以「幸福巴士與敬老卡擴大服務」獲得最高支持度91.5%，其次為「人本交通與通學安全」（91.4%）、「公共托育與臨時托育服務」（90.9%）、「招商引資與AI智慧園區」（89.4%），以及「縣立美術館建設啟動」（89.3%），前五大政策支持度皆突破八成九，顯示縣府推動民生、交通、教育及產業發展等面向均深獲民眾肯定。 整體調查結果與去年相比，各項政策的支持度皆有所提升，顯示縣府施政成果持續獲得縣民認同，政策推動方向契合民眾期待。

為了暸解新竹縣民眾對於縣府各項政策規劃與推動成效的看法，《ETtoday民調雲》於10月3日至7日，針對20歲以上設籍新竹縣之民眾進行調查，內容包括經濟、文教、社福、居住等題組，有效樣本數1,089份，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.97%。

以下為此次的調查內容：

在新竹縣政府四大施政主軸下所推動的14項政策中，縣民最支持的前五項政策依支持度排名分別為：「幸福巴士與敬老卡擴大服務」支持度達91.5%、「人本交通與通學安全」91.4%、「公共托育與臨時托育服務」90.9%、「招商引資與AI智慧園區」89.4%，以及「縣立美術館建設啟動」89.3%。

若進一步以四大面向來細看，楊文科在拚經濟方面所推動的3項政策都獲得八成五以上的支持度，其中，新竹縣推動全國第1個「AI智慧園區」，自110年啟動至今已有智邦科技、普生及緯創資通等大廠進駐營運，義隆電子亦預計於115年完工啟用。4家企業全面進駐後，可望創造逾4,000個就業機會，帶動上千億元產值，成為縣內產業升級的重要里程碑。縣民對此政策有高達89.4%都表示支持，不支持者僅5.6%，沒意見或不知道者5.0%。

面對全國垃圾大戰齊發，新竹縣正面迎戰，高效能垃圾熱處理設施 （焚化爐）113年底試運轉，期間陸續完成新埔鎮、竹東鎮暫置垃圾清除作業。對此，有87.4%的新竹縣民表示支持，不支持者9.3%，沒意見或不知道者3.3%。

新竹縣陸續推動十大交通建設，健全交通路網，其中，台1線替代道路（俗稱：斷頭橋）已於113年10月動工，122縣道改善工程也於今年9月底動工，提升路人通行安全及便利。對此，有85.7%的民眾表示支持，不支持者6.7%，沒意見或不知道者7.5%。

在安居方面，楊文科所推動的5項政策也均得到八成五以上的支持度。為了讓孩子快樂上學、平安回家，縣府大力推動人本交通，積極爭取中央補助，113年共核定23項改善工程，總經費達3.9億元，包括關西、尖石、新豐等地校園周邊學童通行區域優化。有91.4%的民眾表示支持縣府推動人本交通並注重學童通行安全，不支持者5.2%，沒意見或不知道者3.5%。

智慧治理方面，新竹縣推出「雲端聯合服務中心」，提供超過320項民眾常用的申辦項目，例如：應用My Data，讓縣民只要在家上網就可為孩子報名公立暨非營利幼兒園，及申請老人醫療看護補助等，無需舟車勞頓，可隨時隨地提出申請。對此，有87.3%的民眾表示支持，不支持者6.4%，沒意見或不知道者6.3%。

對於新竹縣政府近年積極推廣「綠色農遊」，結合在地農產行銷與深度農村體驗，串聯竹北、寶山、新埔、關西與北埔等地，讓民眾體驗寶山打橄欖、竹北搏漁等特色活動，活絡農村觀光與提升農民收益。調查結果顯示，有87.1%的民眾支持縣府推廣綠色農遊與在地農產，不支持者7.4%，沒意見或不知道者5.5%。

對於新竹縣突破60萬人口大關只差一步，地政與戶政因業務量增加所擴充的竹北地政、戶政所聯合辦公大樓已於今年9月底動工，未來將整合第一線為民服務行政功能。對此，有86.9%的民眾表示支持，不支持者8.2%，沒意見或不知道者4.9%。

對於各鄉鎮市的休閒活動場域，新竹縣政府積極推動特色公園建設，3年已打造22座共融式公園，並持續推動「一鄉鎮一特色公園」計畫，包括湖口裝甲戰車公園、尖石北泰雅運動公園及新埔柿子公園已陸續啟用等。調查結果也顯示，有86.8%的民眾表示支持縣府美化居住環境，不支持者7.4%，沒意見或不知道者5.7%。

文教方面，楊文科所推動的3項政策也均得到8成5以上的支持度。其中，陸續推動總圖書館、美術館等重大文化建設，也有89.3%的民眾表示支持，不支持者6.8%，沒意見或不知道者3.9%。

因應就學需求，新竹縣提出高中五大方案，設置縣立實驗高中、六家高中與湖口高中的擴校增班、文興國中改制為文興高中以及自強國中改制為自強高工，，滿足就近就學需求並提升教育品質。對此，有87.7%的民眾表示支持縣府增加就學量體的努力，不支持者7.2%，沒意見或不知道者5.1%。

對於新竹縣連續3年獲評為「整體閱讀力表現績優城市」，縣府積極推動公共圖書館智慧升級，縣內8座圖書館獲中央補助約3.3億元進行軟硬體升級，文化局圖書館也將轉型為兒少主題圖書館，讓民眾享有更便利的智慧閱讀體驗。根據調查結果，有87.4%的民眾表示支持縣府升級圖書館，打造閱讀城市，不支持者7.9%，沒意見或不知道者4.7%。

社會福利方面，楊文科所推動的3項政策也均得到8成5以上的支持度。例如，為鼓勵長輩走出家門參與社會活動，竹縣府推出敬老卡補助政策，提供公車、計程車及台鐵搭乘補助。根據調查結果，有91.5%的民眾表示支持縣府擴增幸福巴士與敬老卡服務，不支持者5.4%，沒意見或不知道者3.0%。

調查結果也顯示，有90.9%的民眾表示支持縣府擴充公共托育臨時托育服務，提供家長更便利的幼兒照顧資源，讓年輕人無後顧之憂，不支持者僅為4.9%，沒意見或不知道者4.2%。

運動投資部分，新竹縣積極推動運動場館建設，其中全國第一座全民運動館「竹東全民運動館」已於114年9月啟用，提供綜合球場、健身房、桌球室、韻律及瑜珈教室等多元空間，期盼藉此帶動縣民運動風氣。對此，有86.9%的民眾表示支持縣府建設公共運動場館供縣民使用，不支持者6.3%，沒意見或不知道者6.8%。

另外，調查結果也指出，新竹縣政府行政團隊的施政表現，有超過七成七（77.5%）的縣民表示感到滿意，不滿意者18.0%，沒意見或不知道者4.5%；對於楊文科上任縣長至今六年多以來的施政表現，也有超過七成（71.3%）的縣民表示感到滿意，不滿意者23.9%，沒意見或不知道者4.7%。