新北某科大遭潛入！講師追逐擒一女…她帶起子「想到校園回憶」

記者陳以昇／新北報導

新北市土城區一所科技大學12日晚間，一名58歲的夏姓女子，涉嫌擅自侵入校園，並用螺絲起子破壞教職員辦公室後進入。校內吳姓講師接到通知趕到現場，在樓梯間發現可疑人影，立即展開追逐，最後在樓梯間將她制伏。警方趕到當場在她身上起獲開鎖工具，她還自稱是前教職員，想到校園回憶一下，警方不予採信，訊後依竊盜未遂及侵入住宅等罪移送偵辦。

▲吳姓講師（左）將夏女（右）制伏後，員警到場要求夏女把包包打開檢查 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

前晚10時許，土城區一所科技大學接獲校安通報，指稱有陌生人侵入學校的教職員辦公室內。根據吳姓講師在社群軟體Threads上分享過程，他晚間10時39分接獲通知後，立即從住宿處趕往現場。

抵達時，警方和校安人員已先行上樓。他摸黑進入樓層確認狀況，當推開3樓樓門時，一道白色人影突然竄出。他本能地高聲喝止並展開追捕。雙方在樓梯間展開追逐，吳講師最後成功在2樓至1樓的樓梯間將這名可疑人員制伏。

警方隨後趕抵現場，接手將嫌疑人逮捕，據悉，這名58歲的夏姓女子，自稱以前是學校教職員，想要到校園內回憶一下。警方不予採信並當場在她身上查獲用來開鎖的螺絲起子。經確認，夏女有侵入教職員辦公室，所幸在過程中並未造成任何人員受傷，校方對夏女的侵入行為提出告訴。全案訊後依竊盜未遂及侵入住宅等罪移送偵辦。