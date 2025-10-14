　
政治

籲新壽別獅子大開口　綠議員：支持北市府與新壽間的解約金問題

▲▼NVIDIA執行長黃仁勳主題演講，演講中正式宣布台灣營運總部將設在北士科。（圖／記者湯興漢攝）

▲輝達海外總部落腳北士科，但至今仍因土地問題卡關。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

輝達（NVIDIA）海外總部落腳北士科，但該基地的處理方式北市府仍與新光人壽角力中。民進黨北市議員許淑華今（14日）說，蔣萬安身為首都市長，卻對全球第一的AI品牌輝達如此怠慢，會給有意投資台北的外資留下巨大負面形象。她也表態，為了讓輝達企業總部留在台北，「市議會將在合法、合理的預算範圍內，支持北市府與新壽之間的解約金問題」。

北市議員許淑華說，根據調閱公文可發現，早在今年3月，台北市政府就已經明確回函告知新光人壽公司，不同意公司提出的「北士科T17、18」地上權處理方案。中央經濟部也告知台北市，本案的處理期限訂在10月24日，顯示中央非常關心推動進度。

許淑華指出，也就是說北市府早有掌握T17、18土地的開發進度可能受阻。蔣萬安現在對外辯稱，直到9月底輝達與新光人壽的MOU到期前，他都無法提前推動備案，但就合約層面來說，台北市政府不是沒有手段可以處理。

許淑華舉例，同樣陷入開發延宕的「南港轉運站」案，北市府就有罰款、審查趕工計畫等方式，可以監督得標廠商。為何反而在輝達這邊，早在半年前就知道新壽的方案不可行，卻沒有同步推動備案，搞得現在如此匆忙？為何不比照其他案件的模式，督促新壽不得延宕開發進度？

「蔣萬安有沒有想過，你身為首都市長，卻對全球第一的AI品牌輝達如此怠慢。」許淑華說，這會帶給那些有意投資台北，乃至於投資台灣的外資，留下多麼巨大的負面形象。

許淑華也表態，為了讓輝達企業總部留在台北，她的立場明確，「市議會將在合法、合理的預算範圍內，支持北市府與新壽之間的解約金問題」。

許淑華也呼籲新壽不要獅子大開口，盡快妥善處理T17、18的合約爭議，共同為台北市的科技產業布局打造新時代。蔣萬安當初風光宣布輝達總部落腳台北，現在已經徹底失信於民，「拜託你拿出市長該有的魄力，全力加速推動輝達企業總部投資案」。

10/13 全台詐欺最新數據

輝達北士科還在卡　李四川曝新壽堅持協調原因：想直接轉地上權

