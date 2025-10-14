黃國昌從狗仔頭變駭客總指揮　陳智菡酸周刊：餿水狂加蘇丹紅？

▲民眾黨立院黨團主任陳智菡。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

《鏡週刊》今（14日）爆料，指中央廣播電台日前遭駭客入侵一案，涉案員工被民眾黨主席黃國昌吸收，用來破解、甚至竊取網路機敏資料，遭黃駁斥胡說八道。對此，民眾黨立院黨團主任陳智菡也酸，《鏡週刊》把民進黨中央廚房餿水連炒三周，眼看大家都看吐了，只好狂加蘇丹紅把黃國昌從狗仔頭升級為駭客總指揮，「一個橫跨電視、網路、紙本三大產業的鏡集團，如此跪舔執政黨當打手，真是令人作嘔」。

民眾黨立院黨團主任陳智菡說，《鏡週刊》今天以通篇灌水、不實、錯誤、自我矛盾之報導，霸凌公眾人物、誤導大眾視聽，情節還自相矛盾。《鏡週刊》指控黃國昌養狗仔、民進黨中央廚房餿水爛牛肉連炒三周，眼看大家都要轉台看吐了，只好繼續瘋狂加蘇丹紅，把黃國昌從狗仔頭升級為駭客總指揮。

「然而該連載小說根本牛頭不對馬嘴。」陳智菡指出，《鏡週刊》一下說黃國昌利用志工熱情、要他們當免費人力、一下說若遇「重大弊案」，又會另發酬勞，每次十幾萬不等。這段內容就出現在該系列報導第三篇「黃國昌操弄駭客3／吃定科技宅男當工具人」，撰稿的林姓記者自己都不覺得自相矛盾好丟人嗎？你們編輯都不審稿？

接著陳智菡說，《鏡週刊》又把檢舉人來向黃國昌主席檢舉央廣集團網站有資安問題、國昌主席請對方提供進一步資訊查證的對話，張冠李戴扭曲成黃國昌指揮檢舉人當駭客。這就是《鏡週刊》最慣用、最骯髒的手法，拿著來路不明的手機對話內容後製加工，編造故事，發動攻擊，目的除了打擊黃國昌和民眾黨，還進一步幫民進黨前秘書長林錫耀被揭露 非法干預司法人事弊案洗白，一個橫跨電視、網路、紙本三大產業的鏡集團，如此跪舔執政黨當打手，真是令人作嘔。

陳智菡說，請問《鏡週刊》，記者拿來造假的訊息文字，是不是北檢給的？還是你們偷偷跑到檢察官辦公室偷的?還是誰的駭客集團，非法盜取了黃國昌和檢舉人的手機？

陳智菡表示，檢調若是和特定媒體勾結，用未經證實的管道洩漏偵查中個案，違法。而媒體若假藉新聞報導之名，不僅不查證，還編造扭曲真實，更是毫無新聞倫理與道德可言。

陳智菡說《鏡週刊》唯一的貢獻，就是再一次提醒大家，大罷免前網路驚爆民進黨前秘書長林錫耀伸出黑手喬遍司法檢調人事的大醜聞，檢調查都不敢查，只好趕快放忠犬亂咬幫忙洗白，免得火燒連環船，「謝謝又笨又壞《鏡週刊》」。