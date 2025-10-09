加強出口管制！　陸商務部：境外將中國稀土與技術用於軍事

▲稀土 。（圖／路透社）

記者陳冠宇／綜合報導

大陸商務部今（9）日上午發布兩項關於加強稀土出口管制的公告，官方進一步說明原因，稱有境外將原產中國的稀土管制物項用於軍事等敏感領域，還有從中國非法獲取稀土技術進行生產，並提供給軍事等敏感領域用戶等。

對於含有中國成分的部分境外稀土相關物項實施出口管制，大陸商務部發布「答記者問」稱，稀土相關物項具有軍民兩用屬性，對其實施出口管制是國際通行做法。今年4月，中國政府對中國組織和個人出口稀土物項實施出口管制。有關稀土技術也早在2001年就列入了《中國禁止出口限制出口技術目錄》。

「一段時間以來，部分境外組織和個人將原產中國的稀土管制物項直接或者加工後再轉移、提供給有關組織和個人，直接或間接用於軍事等敏感領域」，大陸商務部稱，這對中國國家安全和利益造成重大損害或潛在威脅，對國際和平穩定造成不利影響，也有損防擴散國際努力。

「為此，中國政府依法對含有中國成分的部分境外稀土相關物項實施管制，目的是更好維護國家安全和利益，更好履行防擴散等國際義務」，大陸商務部說，中國作為一個負責任大國，對相關物項實施管制，體現了堅定維護世界和平和地區穩定、積極參與防擴散國際努力的一貫立場。

大陸商務部強調，中方願通過多雙邊出口管制對話機制，與各方加強溝通合作，促進合規貿易，保障全球產業鏈、供應鏈安全穩定。「需要說明的是，此次納入管制的物項範圍有限，同時將採取多種許可便利措施。」

大陸商務部續指，對於符合相關規定的，中國政府將予以許可；對於最終用途為緊急醫療、應對公共衛生突發事件、自然災害救助等人道主義救援的出口，將豁免申請許可。此外，考慮到各利益相關方履行既有商業合約及滿足合規要求等實際需要，政策設置了合理的過渡期。

另在稀土相關技術實施出口管制方面，大陸商務部指出，今年以來，大陸國家出口管制工作協調機制辦公室組織開展打擊戰略礦產走私出口專項行動，取得積極成效。同時，有關部門也發現部分境外組織和個人從中國非法獲取稀土技術，生產稀土相關物項並提供給軍事等敏感領域用戶或者用於軍事等敏感領域用途，對中國國家安全和利益造成重大損害或潛在威脅，對國際和平穩定造成不利影響。

大陸商務部稱，為防範相關風險，中國政府經審慎評估後，決定對稀土相關技術實施出口管制，同時對中國組織和個人從事相關活動作出明確規定，以更好維護國家安全和利益，更好履行防擴散等國際義務，同時也保障全球稀土產業鏈、供應鏈安全穩定。