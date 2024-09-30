北港朝天宮媽祖、松柏嶺受天宮玄天上帝齊聚　萬神嘉年華登場

▲2024年萬神嘉年華即起登場。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣鹿谷鄉大華嚴寺主辦、縣政府指導的的「萬神嘉年華」系列活動昨日起登場，邀集北港朝天宮媽祖、松柏嶺受天宮玄天上帝等台灣各地100多間宮廟的眾位神尊齊聚一堂，進行台灣佛教、道教與民間信仰交流；縣府指出，本次活動不但展現各宗教和諧的精神，信眾也不必辛苦開車奔波，就可一次獲得眾多神明的保佑與加持。

大華嚴寺表示，因導師海雲和上指示，台灣須打破宗教藩籬與人心歧見，才能促進交流、推廣有益社會的靈性教育，因此從2014年開始舉辦結合宗教、文化、教育、藝術等公益性質的「萬神嘉年華」，期望藉此凝聚台灣民間宗教團體的力量，提升宗教修行及敬崇的內涵；今年因時機成熟，決定移師南投縣農工商會展中心擴大舉辦，搭配豐富的藝文展演、比賽，及具有在地文化特色的市集活動，促進南投觀光發展，豐富民眾精神資糧。

昨天上午開幕儀式後，隨即由大華嚴寺的毘盧觀音，與北港朝天宮媽祖、松柏嶺受天宮玄天上帝，一起在南投市進行大型的「祈福消災遶境」，沿途不少信眾都準備香案參與朝拜、鑽轎底等；縣府指出，活動期間從9月29號到10月13日、長達15天，民眾除可在會展中心內參拜神明，還可參與大華嚴寺提供的「禪修體驗」，以及一系列的宗教文化藝術活動，會場外也有熱鬧的市集可逛，歡迎民眾把握機會，闔家同樂。

大華嚴寺另特別舉辦「萬神盃第一屆表演藝術大賽」，邀請台灣各地的舞蹈、歌唱、樂團、民俗技藝、藝陣等各類型的表演團體參加，預計初賽時間為10月5日周六、決賽時間為10月12日周六；大華嚴寺導師海雲和上於10月13日週日，將會在現場舉行殊勝的「財寶天王灌頂法會」，相關細節可參考大華嚴寺官網。