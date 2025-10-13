深化性平教育紮根閱讀！　台南表揚閱讀闖關優秀學生提升網安意識

▲台南市教育局舉辦「性平主題書展閱讀闖關活動」頒獎典禮，由副祕書長徐健麟代表市長黃偉哲表揚優秀學生。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市教育局積極推動性別平等教育，13日於市府性別平等教育委員會會議中，辦理「性平主題書展閱讀闖關活動」頒獎典禮，由市府副祕書長徐健麟代表市長黃偉哲表揚16位在閱讀活動中表現優異的學生。

教育局透過親子共讀與性平主題閱讀，鼓勵家長與孩子共同面對網路時代挑戰，從預防不當影像散佈到辨識數位詐騙，共同守護學生的心理健康與網安意識。

市長黃偉哲指出，台南市一向秉持「校園性別事件零容忍」原則，致力營造安全友善的學習環境。面對網路世代挑戰，市府持續推動防治數位性別暴力教育，提醒學生提高警覺、保護自己，同時呼籲家長積極參與孩子的學習與網路生活，共同打造安心健康的成長環境。

教育局長鄭新輝表示，透過性平主題閱讀活動，不僅能培養學生尊重與包容的觀念，也強化家長陪伴的重要性。家長與孩子共讀性平圖書，能更理解當代學生在網路環境中可能面對的風險，如性私密影像散佈、金錢詐騙與網路性剝削等問題，有助於建立孩子的自我保護與風險辨識能力。

教育局指出，今年活動以「閱讀性平主題圖書」為主軸，鼓勵學校結合3月第4週「性別平等教育週」及4月20日「性別平等教育日」辦理系列宣導與閱讀推廣。活動共徵得725件閱讀心得投稿，經專業評選後選出特優3位、優選5位及甲等8位學生，展現學生在性別平等素養與閱讀理解上的深度與廣度。

此外，為深化性平教育紮根校園，南新國中特別邀請作家暨獸醫師邱靖巧，以其作品《短褲女孩》舉辦校園閱讀講座，透過角色故事引導學生思辨性別刻板印象，鼓勵尊重多元、勇敢追夢，深化性平價值內涵，擴展性平主題閱讀的廣度。

教育局感謝異人館國際餐飲股份有限公司熱心贊助多項獎品，鼓勵學生參與閱讀闖關。未來也將持續邀請更多單位攜手推動性平主題閱讀與多元宣導活動，結閤家庭與學校力量，打造具支持性與安全感的教育環境，培育學生具備數位素養與性平意識。