獨／長榮學霸空服員抱病執勤猝逝　疑罹史迪爾氏症嚴重破壞神經系統

記者黃宥寧／台北報導

長榮航空1名34歲空服員執勤途中突感不適，返台後病情急轉直下不幸病逝。她外型亮眼、性格開朗，畢業於國立大學，擁有多益金色證書。據了解，她生病期間仍堅強樂觀地對座艙長「報平安」，孰料病況惡化。家屬雖不捨她被看到憔悴虛弱的模樣，卻又擔心日後再也沒有機會，道盡突如其來的無力與心碎。

據悉，該名空服員曾提及醫生初步懷疑罹患史迪爾氏症（Adult-onset Still’s disease），為罕見自體免疫疾病。雖然她在病初仍以堅強語氣對座艙長報平安，但病情很快急轉直下，轉院住進加護病房。

據了解，醫院在病危時僅開放兩個探視時段，並提醒家屬「想來看她的人，就趁現在」。這個突如其來的消息，也讓座艙長震驚地說：「她看起來這麼有活力，之前還說自己要去旅行！」

家屬則難過地回應：「人生真的很難預料，現在很多器官已經嚴重受損，尤其是神經系統。她很愛漂亮，其實我們不想讓大家看到她現在這麼憔悴的樣子。」但也哽咽說：「如果現在不來，以後就沒機會了。」

座艙長說，她一直對工作充滿熱情，更說過要趕快好起來，還有班要飛，當下更詢問是否能將病況轉達其他同事，讓大家能前往探視，家屬也答應。

孰料，最後的對話停留在：「你們（指同事）不用安排了，這段時間對她的關心，我們都很感激。」短短一句話，道盡家屬面對突如其來變故的無力與感謝。

長榮航空則回應，對於同仁的離世深表哀悼與不捨，於同仁住院期間皆持續與家屬保持聯繫，主動表達關懷之意，惟於10月11日仍接獲同仁不幸往生消息。

長榮表示，針對此事件公司正進行調查中，將盡速釐清相關情形，後續亦會盡全力協助家屬處理相關事宜。