烏山頭光電板清洗惹議　陳亭妃籲中央別再核准准任何水庫光電執照

▲立委陳亭妃於立法院經濟委員會要求中央提出「四大安心承諾」，守護台南水庫飲用與灌溉水安全。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

針對近日「烏山頭水庫光電板清洗」爭議引發民眾恐慌，立法委員陳亭妃13日於立法院經濟委員會質詢時，要求中央提出「四大安心承諾」，共同守護台南水庫飲用水與灌溉水安全。她強調第一項承諾，經濟部能源署應明確保證，未來「白河、烏山頭、曾文、南化」四大水庫，絕對不得再核准任何光電執照。

陳亭妃指出，這四座水庫是南部地區最重要的水源命脈，中央部會應給予明確宣示，徹底排除地方疑慮。她語氣堅決表示：「人民要的不是辯解，而是保證。水庫屬於全民，政府必須給民眾最安心的答案。」

她進一步揭露，烏山頭水庫的光電板係於2022年完成設定，租期自2022年5月23日至2032年4月23日止，為期9年11個月。她第二項要求承諾，是農業部農水署在租約期滿後不得再續租；農水署亦在會中當場允諾將不再續約。

針對民眾最關心的光電板清洗問題，陳亭妃提出第三項承諾，要求政府公佈清洗與水質監管機制。她表示，雖合約規定不得使用清潔劑，但實際操作與檢測透明度才是關鍵，「要讓民眾安心，就必須公開所有飲用與灌溉水的檢測資料，建立公開監督機制。」

此外，陳亭妃也揭露，現行烏山頭光電板設定廠商「星曄綠能」為台汽電孫公司，而台電持有台汽電27%股權。她質疑，在地方民意反彈聲浪不斷下，經濟部能源署與台電應主動協調，順應地方民意撤除光電設施。

面對陳亭妃連番質詢，經濟部長龔明鑫、農業部長陳駿季及台電代表均當場承諾，中央不會再同意任何水庫光電板設定，並將清洗與檢測報告全面公開，未來光電板清洗作業也將邀請地方居民現場見證，確保程式公開透明。

陳亭妃最後強調：「能源轉型可以有不同路徑，但安全與信任不能被犧牲。政府若能用行動守護民心，才是真正的綠能發展。」她呼籲中央以實際作為回應民眾期待，讓每一滴水都能讓人民喝得安心。