車禍族人申請急難救助被趕走　施餘興望怒轟區公所態度惡劣

▲台南市議員施餘興望13日質詢時怒批安平區公所承辦人員態度惡劣，要求民政局徹查懲處。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南市議員施餘興望13日在市政會議質詢時怒批，他的助理陪同族人前往安平區公所申請急難救助，竟遭承辦人員拒收文件並趕出公所，他質疑：「連議員助理都敢趕，難道是瞧不起議員？」，他認為此事反映基層公務員度失職，對此民政局長姜淋煌當場道歉，並承諾調查後將依法懲處相關人員。

施餘興望指出，他的族人三個月前發生車禍受傷，至今無法工作、生活陷入困境，因此由助理陪同前往安平區公所辦理急難救助。雖然文件齊全，但因車禍三聯單正本已送交法院進行求償訴訟，只能提供影本代替。助理希望承辦人能在影本上加註「與正本相符」以利受理，卻遭拒絕，雙方溝通不成，承辦人甚至將他們趕出門外。

施餘興望強調，助理當時穿著印有「施餘興望議員助理」字樣的背心仍被驅離，「若連議員助理都被趕，普通民眾要怎麼辦？」，他批評區公所服務態度傲慢，嚴重影響市民對公部門的信任。最後助理緊急聯繫安平區長，區長親自出面處理，才讓案件得以受理。

民政局長姜淋煌回應，已要求安平區公所釐清過程並查明事實，若確有不當行為，將依規定懲處。他也代表市府向議員與民眾致歉，強調公務員應秉持同理心，提供民眾友善、有效率的服務。