大陸 大陸焦點 特派現場

中美互徵港口稅　陸海關總署：希望美國重回對話協商

▲大陸海關總署,海關。（圖／CFP）

▲大陸海關總署。（圖／CFP）

記者陳冠宇／綜合報導

中美近日決定互徵天價港口稅，引發市場憂慮。大陸海關總署副署長王軍今（13）日表示，中方的反制措施是必要的被動防禦行為，希望美方能回到對話協商的軌道。

美國貿易代表署（USTR）4月宣布對大陸海事、物流和造船領域301調查最終措施，並決定自10月14日起，對大陸公司擁有或營運的船舶、大陸造船舶、大陸籍船舶加收港口服務費。大陸交通運輸部10月10日也進行反制，宣布自10月14日起對涉美船舶收取船舶特別港務費。

對此，大陸海關總署副署長王軍今（13）日於一場記者會上批評，美方的措施是典型的單邊主義、保護主義行為，具有明顯的歧視性色彩。

王軍強調，中方的反制措施是必要的被動防禦行為，既是維護大陸產業和企業正當權益不得不採取的措施，也是維護國際航運和造船市場公平競爭環境的必要措施。

王軍稱，希望美方能夠正視自身的錯誤，與中方相向而行，回到對話協商的正確軌道上來。

另針對中美貿易摩擦，王軍表示，今年以來，個別國家濫施關稅，衝擊了多邊貿易體制，擾亂全球貿易秩序，影響企業的正常生產經營和貿易節奏，也損害了廣大企業的利益，同時也使各國的經濟發展受到嚴重的干擾，引發了國際社會的普遍反對。

王軍稱，大陸始終堅定支持和維護多邊貿易體制，促進全球產業鏈供應鏈的穩定和暢通，為世界經濟增長注入確定性和穩定性。

10/12 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

陸軍官校爆性醜聞！學長逼大一生「手工排毒」
快訊／金馬影帝病逝　享壽68歲
新壽北士科T17、T18權上權移轉輝達　金管會表態
昔揭長榮煩人規定「健康亮紅燈」！　敖犬辣妻發發痛心空姐憾事喊
快訊／首批7名人質獲釋！　由紅十字會轉交以軍
空姐抱病上班「座艙長冷處理」　前機長怒爆黑歷史：就是個王八蛋
狂嗆劉世芳裝瞎　傅崐萁：天天栽贓花縣府！撤離災民由鄉鎮市公所

女子出遊被告知「家裡淹大水」　朋友一查發現：智慧馬桶炸了！

影／小米SU7起火「門打不開」燒死駕駛　今股價暴跌7.8％

一天代寫30篇論文！　陸槍手用AI量產模式曝光

查獲「問題地圖」6萬張　青島海關：「台灣省」標注錯誤

摩根大通：大陸股票若大跌　年底前或成買入機會

福建南碇島變「垃圾島」　商家非法拉船載客看玄武岩柱「垃圾隨手丟」

陸房地產巨頭萬科董事長辭職　爆雷後擔任救火隊未滿一年下台

快訊／中美貿易戰衝擊！　陸A股三大指數大幅低開

陸保時捷「黑絲女銷冠」不雅片瘋傳！嫌被逮認了：用AI換臉

幣圈「史詩級爆倉」　金管會彭金隆表態穩定幣有存在空間

幣圈「史詩級爆倉」　金管會彭金隆表態穩定幣有存在空間

貿易戰風波再起，全球加密貨幣爆倉金額192億美元，虛擬資產管理成為今（13）日財委會立委質詢焦點，金管會主委彭金隆表示，未來現實資產代幣化（RWA）愈來愈普遍，甚至成為國內支付工具，因此國內市場有穩定幣存在的空間。

摩根大通：大陸股票若大跌　年底前或成買入機會

摩根大通：大陸股票若大跌　年底前或成買入機會

快訊／中美貿易戰衝擊！　陸A股三大指數大幅低開

快訊／中美貿易戰衝擊！　陸A股三大指數大幅低開

中國限稀土　川普：波音零件我也能卡！

中國限稀土　川普：波音零件我也能卡！

川普對中祭100%關稅！專家：台股大考來了

川普對中祭100%關稅！專家：台股大考來了

