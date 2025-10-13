中美互徵港口稅　陸海關總署：希望美國重回對話協商

▲大陸海關總署。（圖／CFP）

記者陳冠宇／綜合報導

中美近日決定互徵天價港口稅，引發市場憂慮。大陸海關總署副署長王軍今（13）日表示，中方的反制措施是必要的被動防禦行為，希望美方能回到對話協商的軌道。

美國貿易代表署（USTR）4月宣布對大陸海事、物流和造船領域301調查最終措施，並決定自10月14日起，對大陸公司擁有或營運的船舶、大陸造船舶、大陸籍船舶加收港口服務費。大陸交通運輸部10月10日也進行反制，宣布自10月14日起對涉美船舶收取船舶特別港務費。

對此，大陸海關總署副署長王軍今（13）日於一場記者會上批評，美方的措施是典型的單邊主義、保護主義行為，具有明顯的歧視性色彩。

王軍強調，中方的反制措施是必要的被動防禦行為，既是維護大陸產業和企業正當權益不得不採取的措施，也是維護國際航運和造船市場公平競爭環境的必要措施。

王軍稱，希望美方能夠正視自身的錯誤，與中方相向而行，回到對話協商的正確軌道上來。

另針對中美貿易摩擦，王軍表示，今年以來，個別國家濫施關稅，衝擊了多邊貿易體制，擾亂全球貿易秩序，影響企業的正常生產經營和貿易節奏，也損害了廣大企業的利益，同時也使各國的經濟發展受到嚴重的干擾，引發了國際社會的普遍反對。

王軍稱，大陸始終堅定支持和維護多邊貿易體制，促進全球產業鏈供應鏈的穩定和暢通，為世界經濟增長注入確定性和穩定性。