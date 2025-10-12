　
大陸 大陸焦點 特派現場

稀土管制惹火美　陸：不是禁止出口「民用都會批准」

▲▼ 礦,礦場,稀土。（圖／cfp）

▲稀土是許多軍工產品的關鍵原料。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸9日宣布對稀土物項實施出口管制，引起美國強烈不滿，揚言加徵100%關稅反制。對此，大陸商務部12日解釋，中國的出口管制不是禁止出口，只要是用於民用用途的、合規的出口申請，都可以獲得批准，相關企業無須擔心。

商務部提到，中方發佈了關於稀土等相關物項的出口管制措施，這是中國政府依據法律法規，完善自身出口管制體系的正當做法。當前世界局勢動蕩不安，軍事衝突時有發生，中方注意到中重稀土相關物項在軍事領域有重要應用。中國是負責任大國，依法對相關物項實施出口管制，目的是更好維護世界和平與地區穩定，履行防擴散等國際義務。

商務部說，中國的出口管制不是禁止出口，對符合規定的申請將予以許可。在措施公佈前，中方已通過雙邊出口管制對話機制向各有關國家和地區作了通報。中方願與各國加強出口管制對話交流，更好維護全球產業鏈供應鏈安全穩定。

▲▼稀土金屬，或稱稀土元素，多數呈銀灰色，有光澤、稀土開採。（圖／CFP）

對於管制措施的實施，商務部解釋，中國作為負責任大國，始終堅定維護自身國家安全和國際共同安全，始終秉持公正、合理原則立場，審慎適度實施出口管制措施。中方事先已就措施可能對產供鏈產生的影響進行了充分評估，並確信相關影響非常有限。措施出台前，中方已通過雙邊出口管制對話機制向各有關國家和地區進行了通報。

商務部指出，後續，中國政府將依法依規開展許可審查，對符合規定的申請予以許可，同時，積極考慮適用通用許可、許可豁免等多種便利化措施，有效促進合規貿易。

商務部強調，中國的出口管制不是禁止出口，只要是用於民用用途的、合規的出口申請，都可以獲得批准，相關企業無須擔心。中國政府將一如既往地與各國一道，堅定維護世界和平和周邊地區穩定，共同保障全球產業鏈供應鏈穩定。

